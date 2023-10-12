اليمن.. حريق هائل يلتهم محطة توليد الكهرباء في حضرموت
شب حريق هائل، مساء الأربعاء، في إحدى محطات توليد الطاقة الكهربائية بمدينة المكلا، مركز محافظة حضرموت، كبرى المحافظات اليمنية، ما أدى لخروج نصف قدرة المحطة التوليدية المقدرة بـ20 ميغاوات عن الخدمة، دون تسجيل خسائر بشرية.
وذكرت إدارة إعلان "كهرباء ساحل حضرموت"، في توضيح نشرته على موقع "فيس بوك"، أن حريقًا لم تعرف أسباب اندلاعه بعد، اندلع في محطة "الأمانة" لتوليد الطاقة الكهربائية، في مدينة "فوّة" بالمكلا، ما تسبب في عجز في الطاقة التوليدية، أدت إلى استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة "فوّة" لساعات متواصلة.
وقالت السلطة المحلية في حضرموت، إن الحريق تسبب في إخراج نحو 10 ميغاوات من قدرة المحطة الكهربائية عن الجاهزية، من أصل 20 ميغاوات، إذ تعرض عدد من المولدات لأعطاب مختلفة من أصل 24 مولدًا، تشملها المحطة المرتبطة بالشبكة العامة للكهرباء في المكلا.
وأجرى محافظ محافظة حضرموت، مبخوت بن ماضي، زيارة تفقدية إلى موقع المحطة المتضررة، وجّه خلالها بتشكيل لجنة للبحث في أسباب الحادث والرفع بالنتائج في أسرع وقت ممكن.
وبحسب مصادر محلية لـ"إرم نيوز"، فإن فرق الدفاع المدني، تمكنت من إخماد الحريق ونجحت في منع انتشاره رغم التهامه جزءًا من خزانات الوقود المخصصة لتشغيل المولدات.
وتعاني محافظة حضرموت النفطية، من عجز في قدرتها التوليدية للتيار الكهربائي، كغيرها من المحافظات اليمنية، بالتزامن مع تزايد الطلب على التيار في المناطق الساحلية الحارّة.