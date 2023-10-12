اليمن.. حريق هائل يلتهم محطة توليد الكهرباء في حضرموت

شب حريق هائل، مساء الأربعاء، في إحدى محطات توليد الطاقة الكهربائية بمدينة المكلا، مركز محافظة حضرموت، كبرى المحافظات اليمنية، ما أدى لخروج نصف قدرة المحطة التوليدية المقدرة بـ20 ميغاوات عن الخدمة، دون تسجيل خسائر بشرية.

وذكرت إدارة إعلان "كهرباء ساحل حضرموت"، في توضيح نشرته على موقع "فيس بوك"، أن حريقًا لم تعرف أسباب اندلاعه بعد، اندلع في محطة "الأمانة" لتوليد الطاقة الكهربائية، في مدينة "فوّة" بالمكلا، ما تسبب في عجز في الطاقة التوليدية، أدت إلى استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة "فوّة" لساعات متواصلة.