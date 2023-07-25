رغم التهديد باستهدافه عسكريا.. أنبوب نفط "البصرة – العقبة" يعود إلى الواجهة مجددا
أعادت زيارة رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة إلى العاصمة العراقية بغداد ملف مشروع أنبوب "نفط البصرة – العقبة" إلى الواجهة مجددا، والذي تبدي قوى سياسية عراقية موالية لإيران معارضة شديدة لتنفيذه تحت ذرائع مختلفة أبرزها منع وصول النفط العراقي إلى إسرائيل.
وعقد الخصاونة مباحثات مع نظيره العراقي محمد شياع السوداني، أمس الإثنين، تطرق خلالها الجانبان لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية والأمنية.
وأصدر الجانبان عقب المباحثات بيانا أعلنا فيه حزمة من المقررات والتفاهمات.
الموقف العراقي
وكان لافتا في البيان المشترك، أن الجانبين تطرقا إلى بحث آخر مستجدات خط أنبوب لتصدير النفط العراقي من البصرة عبر الأراضي الأردنية إلى ميناء العقبة كمنفذ إضافي لتصدير النفط العراقي، بالإضافة إلى ترحيب الجانب العراقي بتمديد مذكرة التفاهم لتزويد الأردن بالنفط وإجراء دراسة لزيادة الكميات المصدرة .
ويرى مراقبون، أن البيان المشترك تضمن تطورا هاما في ملف الأنبوب النفطي بين البصرة والعقبة، إذ يعد أول موقف يصدر عن رئيس الوزراء العراقي حيال المشروع النفطي المثير للجدل بالنسبة لقوى سياسية وفصائل عراقية موالية لطهران سبق وأن لوحت باستهداف المشروع عسكريا في حال تنفيذه.
وخلال المؤتمر الصحفي المشترك بين الخصاونة والسوداني، أكد الأخير على أنه تم الاتفاق على تفعيل مخرجات القمة الثلاثية بين مصر والأردن والعراق التي عقدت عام 2020 والتي تضمنت الاتفاق على مد خط أنبوب "البصرة – العقبة".
يشار إلى أن الأنبوب المزمع تنفيذه من البصرة أقصى جنوب العراق إلى ميناء العقبة أقصى جنوب الأردن يصل طوله إلى 1665 كيلومتراً بطاقة تصديرية تصل إلى مليون برميل يوميا بكلفة تبلغ نحو 8.5 مليار دولار.
يشار إلى أن العراق يمنح الأردن الحق بشراء 150 برميل نفط يوميا بأسعار تفضيلية منخفضة عن الأسعار العالمية.
أهمية الأنبوب
وقال المستشار في الحكومة العراقية سبهان الملا جياد، اليوم الثلاثاء، إن "أنبوب نفط البصرة العقبة مهم وسينفذ ربما ليس الآن لكن بعد سنتين أو ثلاث رغم الاعتراضات الداخلية".
وأضاف جياد في تصريحات نشرتها وسائل إعلام عراقية، أن "بعض القوى المعارضة لمشروع الأنبوب تتذرع بوجود علاقات بين الأردن وإسرائيل"، مؤكدا أن طبيعة الصراع في المنطقة تختلف عما كانت عليه في القرن الماضي حيث شهدت تحولات كبيرة الآن في مقدمتها اهتمام دول العالم بالاقتصاد أكثر من ذي قبل.
وأكد المستشار العراقي، أن تعدّد منافذ بيع النفط للعراق يصب في مصلحة البلاد، مشددا في الوقت ذاته على أن "الفشل مع الأردن سيعني الفشل مع مصر أيضاً".
وقال جياد، إن "الأردن هو حلقة الوصل إلى مصر، وما لم تظهر الجدية في تنفيذ المشاريع معها، سيصعب الوصول إلى مصر".
الاتفاق بين مؤيد ومعارض
وانقسمت القوى السياسية في العراق بين مؤيد ومعارض حول اتفاق أنبوب النفط بين البصرة العقبة بالإضافة إلى وجود تباين بين السوداني ورؤساء كتل برلمانية موالية لإيران بشأن الاتفاق.
ويرى الفريق المؤيد لمشروع الأنبوب، أن الاتفاق مع الأردن بهذا الصدد سيمنح العراق مرونة أكثر بتصدير نفطه عبر تعدد منافذ التصدير.
فبالإضافة إلى ميناء جيهان التركي والخليج العربي سيكون ميناء العقبة على البحر الأحمر ثالث منفذ لتصدير النفط العراقي؛ الأمر الذي سيضمن انسيابية تصدير النفط حتى في حال حدوث توترات في المنطقة، وفقا لمؤيدي المشروع.
في المقابل، تتعدد الأسباب التي يتبناها المعارضون لإجهاض مشروع الأنبوب كوصول النفط العراقي إلى إسرائيل التي تربطها بالأردن اتفاقية سلام منذ 30 عاما.
كما أن بعض المعارضين يرفضون المشروع لعدم وجود جدوى اقتصادية يحققها العراق، فيما يقول آخرون لماذا المشروع يستهدف نفط البصرة ولا يستهدف نفط كركوك شمال العراق؟.
فيما يؤكد مراقبون، أن الفصائل والجهات التي تتبنى موقفا رافضا لمشروع الأنبوب تعبر عن موقف طهران التي تعتبر وجود منفذ تصديري جديد للعراق قد يجعل إيران في مرتبة نفطية أقل مستقبلا؛ ما يعني أن 93% من النفط العراقي المصدر عبر مضيق هرمز لن تؤثر عليه أي تهديدات أو توترات قد تشهدها المنطقة.