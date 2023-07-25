رغم التهديد باستهدافه عسكريا.. أنبوب نفط "البصرة – العقبة" يعود إلى الواجهة مجددا

وخلال المؤتمر الصحفي المشترك بين الخصاونة والسوداني، أكد الأخير على أنه تم الاتفاق على تفعيل مخرجات القمة الثلاثية بين مصر والأردن والعراق التي عقدت عام 2020 والتي تضمنت الاتفاق على مد خط أنبوب "البصرة – العقبة".

يشار إلى أن الأنبوب المزمع تنفيذه من البصرة أقصى جنوب العراق إلى ميناء العقبة أقصى جنوب الأردن يصل طوله إلى 1665 كيلومتراً بطاقة تصديرية تصل إلى مليون برميل يوميا بكلفة تبلغ نحو 8.5 مليار دولار.

يشار إلى أن العراق يمنح الأردن الحق بشراء 150 برميل نفط يوميا بأسعار تفضيلية منخفضة عن الأسعار العالمية.

أهمية الأنبوب

وقال المستشار في الحكومة العراقية سبهان الملا جياد، اليوم الثلاثاء، إن "أنبوب نفط البصرة العقبة مهم وسينفذ ربما ليس الآن لكن بعد سنتين أو ثلاث رغم الاعتراضات الداخلية".

وأضاف جياد في تصريحات نشرتها وسائل إعلام عراقية، أن "بعض القوى المعارضة لمشروع الأنبوب تتذرع بوجود علاقات بين الأردن وإسرائيل"، مؤكدا أن طبيعة الصراع في المنطقة تختلف عما كانت عليه في القرن الماضي حيث شهدت تحولات كبيرة الآن في مقدمتها اهتمام دول العالم بالاقتصاد أكثر من ذي قبل.

وأكد المستشار العراقي، أن تعدّد منافذ بيع النفط للعراق يصب في مصلحة البلاد، مشددا في الوقت ذاته على أن "الفشل مع الأردن سيعني الفشل مع مصر أيضاً".

وقال جياد، إن "الأردن هو حلقة الوصل إلى مصر، وما لم تظهر الجدية في تنفيذ المشاريع معها، سيصعب الوصول إلى مصر".