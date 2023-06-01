اشتية يطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإجراء انتخابات فلسطينية في القدس‎‎

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات الموقعة معها، والسماح للفلسطينيين بإجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية كافة بما فيها القدس، ووقف كافة الانتهاكات الإسرائيلية، وانتهاكات المستوطنين.

جاء ذلك خلال لقاء اشتية مع بيتر تشينتشر رئيس المجلس الاتحادي الألماني "البوندسرات"، اليوم الخميس، في رام الله، بحضور رئيس بعثة جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى دولة فلسطين السفير أوليفر اوفتشا.

ودعا اشتية إلى العمل على الضغط على إسرائيل، في ظل المتغيرات على مستوى المنطقة والعالم، والفراغ السياسي الذي تواجهه القضية الفلسطينية، والجهود المبذولة من أجل إعادة إحياء مبادرة السلام العربية.