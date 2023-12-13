اليمن ينفي مشاركته في تحالف دولي لحماية خطوط الملاحة البحرية

نفت وزارة الدفاع اليمنية، مساء الثلاثاء، الأنباء المتداولة بشأن مشاركة الحكومة اليمنية، في تحالف دولي جديد، لحماية خطوط الملاحة البحرية، التي تتعرض لهجمات من مليشيات الحوثيين، في مياه البحرين الأحمر والعربي.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، عن مصدر مسؤول بوزارة الدفاع اليمنية، قوله إن دراسة قرارات سيادية من هذا النوع "هي من المهام الحصرية بالمؤسسات والسلطات العليا للدولة".

ووجه المصدر المسؤول، تحذيرًا لمليشيات الحوثيين، من "مغبّة مغامراتها الطائشة وتأثيرها على المصالح الوطنية، ومخاطر عسكرة المياه الإقليمية اليمنية، وتحويلها إلى مسرح لصراع دولي أوسع".

وشدد على أهمية دعم قدرات الحكومة اليمنية، وأجهزتها المعنية بحماية المياه الإقليمية "لردع تهديدات المليشيات الحوثية، واحتواء تداعياتها الكارثية على حرية الملاحة الدولية، والأوضاع الإنسانية في اليمن، والسلم والأمن الدوليين".

وأكد المصدر، "موقف الجمهورية اليمنية المبدئي والثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني، وحقه في الدفاع عن النفس وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة".