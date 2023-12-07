"المجموعة الإسلامية" تلتئم في واشنطن لمناقشة حرب غزة

تجري "مجموعة اتصال الدول الإسلامية" في العاصمة الأمريكية واشنطن، غدا الجمعة، مباحثات حول التطورات في قطاع غزة، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وزارة الخارجية التركية أعلنت، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية هاكان فيدان سيتوجه إلى واشنطن غدا مع نظرائه في المجموعة لبحث الوضع في قطاع غزة.

وتشكلت مجموعة الاتصال الشهر الماضي، خلال قمة مشتركة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بشأن القتال في قطاع غزة.

وتضم المجموعة مسؤولين من تركيا والأردن وقطر ومصر والسعودية وإندونيسيا ونيجيريا والسلطة الفلسطينية ومنظمة التعاون الإسلامي.