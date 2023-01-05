استشهاد فتى فلسطيني خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي لمدينة نابلس

استشهد فتى فلسطيني فجر اليوم الخميس، برصاص الجيش الإسرائيلي الذي اقتحم مخيم بلاطة بمدينة نابلس، شمال الضفة الغربية.

وذكر تلفزيون فلسطين، أن "قوة خاصة من الجيش الإسرائيلي تسللت إلى وسط مخيم بلاطة فجراً، وحاصرت منزل أحد المسلحين الفلسطينيين المطلوبين لها".

وأضاف أنه "وعلى إثر الاقتحام الإسرائيلي، اندلعت ️اشتباكات مسلحة عنيفة في مخيم بلاطة، حيث أسفرت تلك الاشتباكات عن استشهاد الفتى عامر أبو زيتون (16 عاما)، إثر إصابته برصاصة في الرأس".

وأشارت إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي منعت مركبات الإسعاف من الدخول إلى مخيم بلاطة، لنقل الإصابات التي وقعت نتيجة الاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي، ومسلحين فلسطينيين.