حماس تعدم 3 أشخاص بشكل علني بتهمة "التخابر مع إسرائيل" (فيديو)

أعدم مسلحون تابعون لحركة حماس، اليوم الأحد، ثلاثة أشخاص بشكل علني، بدعوى اتهامهم بـ"التخابر مع إسرائيل"، وهي تهمة تستخدمها الحركة للإشارة للمتعاونين مع إسرائيل.

وأظهر مقطع فيديو وثّقه فلسطينيون، سبعة أشخاص ملثمين وهم يحيطون ثلاثة أشخاص وقد أوثقوا أيديهم، وعصبوا أعينهم، في منطقة مقابلة لمستشفى الشفاء غرب مدينة غزة.

واحتشد عشرات الفلسطينيين حولهم، إذ يكتظ الموقع الذي تم تنفيذ حكم الإعدام فيه بخيام النازحين من مختلف مناطق قطاع غزة.

وتلا أحد الملثمين بيانًا قال إن هؤلاء الثلاثة "خانوا الوطن وخانوا شعبهم وضعوا أيديهم بأيدي إسرائيل، وتقرر إعدامهم بقرار من المحكمة الثورية".

ووجه رسائل لزعماء ثلاث مجموعات مسلحة، إحداها تنشط في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، وآخرين بدأوا تشكيل مجموعات مسلحة في مناطق خاضعة لسيطرة الجيش شرق وشمال مدينة غزة.

وتواجه حركة حماس نفوذًا متزايدًا لمجموعات مسلحة بدأت تنشط في أكثر من منطقة من مناطق قطاع غزة، ما يزيد من فقدانها السيطرة على القطاع، بعد ضربات قاسية لجهازها العسكري وأجهزتها الحكومية خلال الحرب.