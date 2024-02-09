التلغراف: "قاآني" أطلق العنان لقوى وميليشيات فقد السيطرة عليها

كشف تقرير لصحيفة "التلغراف" البريطانية، أن القائد الحالي لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الجنرال إسماعيل قاآني، غير قادر على ضبط وتوجيه الميليشيات الموالية لطهران في المنطقة، خلافًا لسلفه سليماني، مشيرة إلى أنه أطلق العنان لقوى وميليشيات فقد السيطرة عليها.

وقالت الصحيفة إن الأحداث في الشرق الأوسط على وشك الخروج عن نطاق السيطرة، ومع استهداف حركة حماس في غزة، وميليشيات حزب الله في جنوب لبنان، وميليشيات الحوثيين في اليمن، لإسرائيل والغرب، فإن اليد الإيرانية تلوح في الأفق بقوة، وتساءلت: هل باتت طهران عاجزة عن وقف التصعيد الذي بدأته بنفسها؟

ومرة أخرى، عاودت ميليشيا الحوثي استهداف السفن البريطانية والأمريكية، بعد الجولة الثالثة من الضربات الانتقامية ضد البنية التحتية العسكرية للميليشيات الإرهابية في عمق الصحارى الواقعة شمال اليمن، في حين شهدت أماكن أخرى في العراق وسوريا تنفيذ ضربات أمريكية ضد الميليشيات المدعومة من إيران ردًّا على الهجوم المميت بطائرة مسيّرة على قاعدة أمريكية في الحدود الأردنية السورية.