سلام رداً على نعيم قاسم: "تهديد مبطن بالحرب الأهلية"

قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، الجمعة، إن تصريحات الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم تحمل "تهديدا مبطنا بالحرب الأهلية" أكد أنه "مرفوض تماما"، محذرا من "التصرفات اللا مسؤولة التي تشجع على الفتنة".

ونشر سلام عبر حسابه على منصة إكس مقتطفات من حديثه لجريدة "الشرق الأوسط"، الجمعة، قال فيها إن "كلام أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم يحمل تهديدا مُبطنا بالحرب الأهلية، ولا يوجد أحد في لبنان اليوم يريد الحرب الأهلية، والتهديد والتلويح بها مرفوض تماماً".

وأضاف أن "الحديث عن أن الحكومة اللبنانية تنفذ مشروعا أمريكيا إسرائيليا هو حديث مردود... قراراتنا لبنانية صرف، تصنع في مجلس وزرائنا ولا أحد يمليها علينا".

وأكد سلام أن "اتفاق الطائف ميثاقنا وهو ينص بشكل صريح على بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بقواها الذاتية".

وشدد على أنه "لا يوجد أي حزب في لبنان مخوّل بحمل السلاح خارج نطاق الدولة اللبنانية. ولم يطلب أحد تسليم سلاح حزب الله للعدوّ الإسرائيلي كما يروّج البعض، بل للجيش اللبناني الذي نرفض التشكيك في وطنيّته".

وكان قاسم اتهم حكومة نواف سلام بأنها "تسلم لبنان لإسرائيل" بعد قرارها تجريد حزب الله من سلاحه، محمّلًا الحكومة المسؤولية الكاملة في حال انهيار الوضع الداخلي.

وحذر قاسم الحكومة اللبنانية، اليوم الجمعة، من مواجهة الحزب، قائلًا إنه "لا حياة للبنان إذا كنتم ستقفون في المقلب الآخر، وتحاولون مواجهتنا والقضاء علينا، لا يمكن أن يُبنى لبنان إلا بكل مقوماته".

وقال قاسم في كلمة خلال إحياء أربعينية الإمام الحسين، إن حزب الله لن يسلم سلاحه ما دام استمرار الهجمات واحتلال إسرائيل قائمًا.