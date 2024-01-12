تقرير: الحديث الأمريكي عن دولة فلسطينية "مجرد كلام"

وأردفت الصحيفة: "الإسرائيليون مهتمون بإقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع الدول العربية القوية مثل السعودية، لكنهم يظلون رافضين علنًا للمطلب الأمريكي والعربي الحاسم المتعلق بإنشاء دولة فلسطينية".

ورأت الصحيفة أن رئيس حكومة الحرب الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ومساعديه يركزون على الحرب في غزة ضد حماس.

وفي هذا الصدد، نقلت الصحيفة عن داني دانون، المستشار المقرب لحزب نتنياهو قوله: "اليوم، لا يستطيع أحد التحدث مع الإسرائيليين حول دولة فلسطينية. علينا أن ننظر إلى مسألتي الاستقرار والأمن".

وخلال جولته في المنطقة، كرر بلينكن تصريحاته بأن الوقت الآن هو المناسب للتوصل إلى حل سياسي "مهما كان صعبا وطموحا" للصراع الإسرائيلي الفلسطيني طويل الأمد.

ويقول مسؤولون أمريكيون إن هجوم حماس، وفشل الحكومة الإسرائيلية في ذلك اليوم في حماية مواطنيها، يُظهر أن إسرائيل لا تستطيع الاعتماد فقط على أجهزتها الأمنية لحماية أمنها".

ويقول التقرير إن بلينكن أخبر الإسرائيليين أن "قادة المنطقة يرفضون المشاركة في قوة أمنية متعددة الجنسيات في غزة"، كما اقترح بعض المسؤولين الإسرائيليين.

وأكد مسؤولون أمريكيون أن مسألة الأمن في مرحلة ما بعد الحرب على غزة يجب أن يتولاها فلسطينيون غير مرتبطين بحماس، وأن غزة والضفة الغربية يجب أن تديرهما السلطة الفلسطينية.

وأبلغ بلينكن إسرائيل أن القادة العرب لن يستثمروا في إعادة إعمار غزة، إلا إذا وافقت إسرائيل على "مسار ملموس" لإقامة دولة فلسطينية.

وأكد التقرير أن كل حديث للأمريكيين عن رؤى طويلة المدى للمنطقة يمكن أن يبقى "مجرد كلام"، في ظل معارضة إسرائيلية للدولة الفلسطينية، إضافة إلى رفض إسرائيل العديد من المطالب كتخفيف الضربات في القطاع، وإعادة النازحين لمنازلهم في الشمال، والإفراج عن الأموال للسلطة الفلسطينية.

وشددت الصحيفة على أن "نتنياهو الذي يحرص على استمرار الدعم من الولايات المتحدة وسط تزايد الاستنكار العالمي لارتفاع أعداد الضحايا الفلسطينيين إلا أنه يسعى أيضًا إلى استرضاء التيار السائد في إسرائيل، الذي يريد أن يستمر الغزو حتى تتم الإطاحة بحماس".

وتابعت: "نتنياهو يحتاج إلى تهدئة أعضاء اليمين المتطرف في ائتلافه الهش، الذين قد ينسحبون من حكومته، ما قد يؤدي إلى الإطاحة به، إذا استجاب للعديد من المطالب الدولية".

ونقلت الصحيفة عن إيتامار رابينوفيتش، السفير الإسرائيلي السابق في واشنطن والذي ينتقد نتنياهو، قوله في مقابلة إن زيارة بلينكن "لم تكن زيارة جيدة"، وإن "حكومة نتنياهو مشلولة تماما".

وقالت مصادر إسرائيلية لـ"نيويورك تايمز" إن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أن إسرائيل لن تقلل عملياتها في شمال غزة، كما أنها ستشن هجوما قويا في جنوب القطاع.

ونقلت الصحيفة عن سفير إسرائيل السابق لدى الأمم المتحدة داني دانون قوله، إن "أولوية نتنياهو هي كسب الإسرائيليين، وليس الحكومة الأمريكية".