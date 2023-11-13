حرب الخوارزميات.. كيف تتحكم في عالمنا الافتراضي؟

منصات بديلة عربية

وفي السياق ذاته، يقول الخبير المصري المتخصص في الإعلام الرقمي، خالد البرماوي، إن "خوارزميات وسائل التواصل هي التي تحدد ما يظهر للمستخدمين على هذه المنصات، ومن المفترض أن تكون هذه الخوارزميات مصممة بعناية لعكس اهتمامات المستخدمين ورغباتهم، حتى يتمكنوا من رؤية المحتوى الذي يناسبهم".

وأقدمت منصات التواصل على حذف عدد من المنشورات التي تدعم الفلسطينيين في حرب غزة، مرجعة ذلك لقوانين تتعلق بالمحتوى، وفق ما ترى الشركات التي تدير المنصات.

وتستخدم هذه الخوارزميات مجموعة من العوامل لتحديد المحتوى الذي يُعرض على المستخدمين، بما في ذلك اهتماماتهم وتفاعلاتهم مع المحتوى السابق، والأشخاص الذين يتابعونهم.

وأشار البرماوي، في حديث لـ "إرم نيوز"، إلى أن المعاهدات السامية تؤدي دورًا في حرب الخوارزميات، إذ يتم استخدامها لإقصاء الأصوات المؤيدة للفلسطينيين في مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفًا: "هذا النهج سيضر بهذه الشبكات في المستقبل، إذ ستظهر منصات بديلة عربية توازن المحتوى على الإنترنت".

آلية التحكم في المنشورات

من جهته، يقول استشاري تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، المهندس إسلام غانم، إن "الخوارزميات هي أداة تحكم فيما يظهر على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك المنشورات والإعجابات والمشاركة وإعادة النشر، ويمكن استخدامها لتقليل أو ترويج المنشورات حسب الرغبة والرؤية العامة للقضايا".

وتهدف حرب الخوارزميات إلى السيطرة على وسائل التواصل، وتحديد ما يراه المستخدمون، وفق استشاري تكنولوجيا المعلومات، الذي أشار إلى أن "منصة فيسبوك تُعدُّ أحد أبرز اللاعبين في هذه الحرب، إذ تقدم اشتراكات مجانية للمستخدمين، لكن تفرض عليهم قبول شروطها، بما في ذلك قبول الخوارزميات التي تتحكم فيما يظهر لهم".

وقال غانم، في حديث لـ"إرم نيوز"، إن "إدارة مواقع التواصل الاجتماعي تتحكم في المنشورات في إطار الخوارزميات عن طريق أكواد تتحكم في كل ما ينشر بالحسابات، سواء كان ذلك منشورات كتابية أو صورًا أو فيديوهات".

غير أن ثمة فريقا من الإدارة يتابع ما ينشر، سواء كانت رموزًا أو كلمات غير منقوطة، في إطار تحايل المستخدمين لدعم سكان قطاع غزة، وفق الخبير.

ويوضح: "ثمة طريقة آلية لتقليل وصول المنشورات إلى المستخدمين، وتكون عبر كلمات معينة أو رموز واضحة، وتوجد طريقة يدوية لحجب منشورات المستخدمين، وهذا الأمر وضع فيسبوك في مشكلات كبيرة في أوروبا".