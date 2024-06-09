مسؤولون: إسرائيل تعتزم تنفيذ عملية جديدة لتحرير باقي الرهائن في غزة

وفي غضون ذلك، قال مسؤولون أمنيون إسرائيليون، في إحاطة للحكومة، إنهم مستعدون للدخول في معارك مع "حزب الله" اللبناني في الجبهة الشمالية لكنهم ينتظرون التعليمات من المستوى السياسي.

إضافة إلى ذلك، قال المسؤولون الأمنيون للوزراء، "إن الجيش الإسرائيلي ينتصر في غزة وليس من المنطقي أن يكون هُناك من يحاول تقديم الأمر بشكل مختلف"، كما أشاروا إلى ضرورة شن عملية مكثفة في غزة لتحرير باقي الرهائن والتي ستستغرق عدة أسابيع أخرى.

وفي سياق متصل، قالت الصحيفة إن الوزير الإسرائيلي وعضو مجلس الحرب، بيني غانتس، سيدلي بكلمة، اليوم، بشأن موقفه النهائي من الاستقالة من الحكومة الإسرائيلية.

وفي المستوى السياسي، تشير التقديرات إلى أن "غانتس" في عجلة من أمره لتقديم استقالته من الحكومة قبل طرح قانون التجنيد، غدًا، أمام الجلسة العامة في الكنيست، ومن المتوقع أيضًا أن يخصص جزءًا مركزيًا من خطابه لهذا الأمر.

وأضافت الصحيفة أنه على الجانب الآخر، تم تفعيل سلسلة من صفارات الإنذار، منذ ساعات الصباح، في مستوطنات الشمال، كما تم إعلان حالة التأهب في شمال الجولان تخوفًا من تسلل طائرات معادية إلى المنطقة، وذلك تزامنًا مع اندلاع حرائق ضخمة في منطقة بانياس.