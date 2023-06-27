"قد يفوق التوقعات".. تحذير أممي بشأن النزوح في السودان

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الثلاثاء، أن عدد النازحين عبر الحدود جراء الصراع في السودان قد يتجاوز التوقعات السابقة، ويزيد على المليون شخص.

وتسبب الصراع، منذ منتصف أبريل الماضي، في فرار نحو 600 ألف شخص إلى دول مجاورة، من بينها مصر وتشاد وجنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى، فضلا عن نزوح أضعاف هذا العدد داخل البلاد.

وقال رؤوف مازو، مساعد المفوض السامي لشؤون العمليات: "للأسف، وبالنظر إلى الاتجاهات الحالية والوضع في دارفور فمن المرجح أن يزيد العدد على المليون".

وكان مازو يشير إلى هجمات واشتباكات بدوافع عرقية في منطقة دارفور التي عانت من صراع كبير في أوائل القرن الجاري، أسفر بحسب بعض التقديرات عن مقتل نحو 300 ألف شخص.