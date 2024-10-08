اكتشاف نفق في جنوب لبنان يخترق حدود إسرائيل (فيديو وصور)

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عثور قواته على نفق تابع لميليشيا "حزب الله"، يمتد من الأراضي اللبنانية ويخترق الحدود الإسرائيلية.

وقال الجيش إن "النفق اجتاز إلى أراضي إسرائيل لمسافة نحو 10 أمتار من منطقة مروحين في لبنان نحو الأراضي الاسرائيلية بالقرب من بلدة زارعيت وقام بتحييده".

وأوضح المتحدث باسم الجيش أنه "تم اكتشاف النفق قبل عدة أشهر حيث تكون نهاية النفق مغلقة وخالية من فتحات الخروج داخل أراضي البلاد".

وأوضح أنه "تم العثور على النفق في اطار أعمال جيش الدفاع العسكرية لتدمير بنى ارهابية في منطقة جنوب لبنان حيث خضع لسيطرة عملياتية كاملة حتى وصول المقاتلين إلى الميدان بغية منع استخدامه لأغراض إرهابية".

وتابع: "مشطت قوات جيش الدفاع ومن ضمنها الوحدات الخاصة البنية التحتية وعثرت بداخلها على وسائل قتالية، ومعدات تخريبية وصواريخ مضادة للدروع".

وأكد أفيخاي أدرعي أنه "في هذه المرحلة باستثناء هذه البنية التحتية لا توجد أنفاق أخرى اجتازت من لبنان إلى إسرائيل".

وأكد في السياق أن الجيش "يواصل العملية البرية في جنوب لبنان ويعمل باستمرار على تجريد منظمة حزب الله الإرهابية من قدراتها، وإزالة التهديد وإعادة سكان المنطقة الشمالية إلى ديارهم بأمان".

في ذات الإطار، أعلن الجيش في بيان له "القضاء على 50 إرهابياً على الأقل بينهم 6 من كبار القادة في الجبهة الجنوبية وقوة الرضوان، في إطار الغارة الجوية المكثفة على سلسلة من المقرات السرية لحزب الله في جنوب لبنان".

بالتوازي مع ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي بشكل ضمني سيطرته على بلدة "مارون الراس" في جنوب لبنان، بعد دخولها خلال العملية البرية، فيما رفع جنود الجيش علم إسرائيل وحطموا تمثالاً نصب سابقاً لقاسم سليماني قائد "فيلق القدس" الإيراني الراحل.

ونشرت هيئة البث الإسرائيلية ومواقع عبرية، مقطعاً ادعت أنه يوثق رفع عدد من جنود القوات البرية العلم الإسرائيلي داخل حديقة "مارون الراس"، في الوقت الذي نفى فيه ناشطون لبنانيون تلك الأنباء.