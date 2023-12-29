حزب الله يوحد الإسرائيليين.. 68% يؤيدون شن حرب لإبعاده عن الحدود
أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه، اليوم الجمعة، أن 68% من الإسرائيليين يؤيدون شن حرب على ميليشيا حزب الله، لإبعادها عن الحدود الإسرائيلية اللبنانية.
ووفق الاستطلاع الذي أجرته شركة "لازار" للبحوث والاستشارات، لصالح صحيفة "معاريف" العبرية، فإن 16% ممن شملهم الاستطلاع يدعمون استمرار العمليات العسكرية بوتيرتها الراهنة، التي وُصفت بعمليات "احتواء"، فيما عجز 18% منهم عن إبداء وجهة نظر محددة.
وبتحليل النتائج، تبين أن أعلى نسبة تصويت لصالح شن حرب واسعة لإبعاد ميليشيا حزب الله، جاءت من بين مشاركين كانوا قد صوتوا في انتخابات الكنيست في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 لصالح أحد الأحزاب الائتلافية الحالية، حيث صوَّت 78% منهم لصالح شن الحرب.
ولم تختلف الصورة في ما يتعلق بمن أدلوا بصوتهم لصالح الأحزاب التي تشكل المعارضة الحالية، حيث صوَّت 64% منهم لصالح الحرب، ما يعني أن شن حرب على ميليشيا حزب الله يعد رغبة مشتركة لكل من مؤيدي المعارضة والائتلاف.
وفي الوقت ذاته، عززت أحزاب المعارضة موقفها الانتخابي مع اقتراب نهاية الشهر الثالث للحرب التي سمتها إسرائيل "السيوف الحديدية"، واستمرار أزمة الأسرى الإسرائيليين، وغموض الرؤية بشأن وقف إطلاق النار.
ومنح المشاركون في الاستطلاع أحزاب المعارضة مجتمعة 71 مقعدًا، إذا أجريت الانتخابات العامة اليوم، بزيادة مقعد واحد عن استطلاع الأسبوع الماضي، فيما تراجعت الأحزاب الائتلافية مقعدا واحدا مقارنة بالأسبوع الماضي، واستقرت عند 44 مقعدًا.
وحافظ وزير الدفاع السابق بيني غانتس، زعيم كتلة "معسكر الدولة" التي انضمت للائتلاف عقب الحرب، وتعتزم الخروج منه في الأسابيع المقبلة، على شعبيته، حيث حصل غانتس على 49% من أصوات المشاركين بوصفه الأجدر بتشكيل الحكومة، بعد أن حصل الأسبوع الماضي على 46%، فيما تراجع رئيس الوزراء وزعيم "الليكود" بنيامين نتنياهو إلى نسبة 32%، بعد أن حصد الأسبوع الماضي 34% من أصوات المشاركين.
ولاحظ القائمون على الاستطلاع أن أصوات ناخبي "الليكود" تذهب إلى غانتس بشكل نسبي، وعلى سبيل المثال، يعتقد 65% فقط من ناخبي "الليكود" اليوم أن نتنياهو الأجدر بتشكيل الحكومة، في مقابل 19% منهم منحوا أصواتهم لغانتس، وفشل 16% في المفاضلة بينهما.
وحافظ غانتس على شعبيته بين ناخبي الكتلة التي يترأسها، إذ قال 91% من ناخبيه إنه الأجدر بالحكومة، وقال 9% إنهم لا يعلمون، ومن ثم لم ينتقل صوت واحد إلى نتنياهو من تلك الكتلة.