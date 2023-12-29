حزب الله يوحد الإسرائيليين.. 68% يؤيدون شن حرب لإبعاده عن الحدود

أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه، اليوم الجمعة، أن 68% من الإسرائيليين يؤيدون شن حرب على ميليشيا حزب الله، لإبعادها عن الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

ووفق الاستطلاع الذي أجرته شركة "لازار" للبحوث والاستشارات، لصالح صحيفة "معاريف" العبرية، فإن 16% ممن شملهم الاستطلاع يدعمون استمرار العمليات العسكرية بوتيرتها الراهنة، التي وُصفت بعمليات "احتواء"، فيما عجز 18% منهم عن إبداء وجهة نظر محددة.

وبتحليل النتائج، تبين أن أعلى نسبة تصويت لصالح شن حرب واسعة لإبعاد ميليشيا حزب الله، جاءت من بين مشاركين كانوا قد صوتوا في انتخابات الكنيست في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 لصالح أحد الأحزاب الائتلافية الحالية، حيث صوَّت 78% منهم لصالح شن الحرب.

ولم تختلف الصورة في ما يتعلق بمن أدلوا بصوتهم لصالح الأحزاب التي تشكل المعارضة الحالية، حيث صوَّت 64% منهم لصالح الحرب، ما يعني أن شن حرب على ميليشيا حزب الله يعد رغبة مشتركة لكل من مؤيدي المعارضة والائتلاف.