الخارجية السودانية: الأنباء عن هدنة في مفاوضات جدة "غير دقيقة" ولا تعكس الحال

أكد السفير علي الصادق وزير الخارجية السوداني المكلف أن المعلومات التي يتم تداولها بشأن احتمالات التوصل إلى هدنة في مسار مفاوضات جدة "غير دقيقة"، ولا تعكس واقع الحال.

واستبعد في تصريح لوكالة الأنباء السودانية "سونا" حصول هدنة، معللاً ذلك بأن المفاوضات غير المباشرة لم تستأنف أعمالها بصورة جدّية بعد.

وأضاف أن القبول بهدنة أخرى مشروط بالتزام المتمردين بإخلاء المرافق العامة، والخروج من بيوت المواطنين، والكف عن عمليات السلب والنهب، وقطع الطرقات، وتعطيل حياة الناس.