هاريس: تحالفنا مع إسرائيل أهم من صداقة نتنياهو

قالت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، إن التحالف بين الشعبين الأمريكي والإسرائيلي أهم من الصداقة الوثيقة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

جاء ذلك في موجز مقابلتها مع قناة "CBS" الأمريكية ستُعرض غدًا الإثنين بالكامل.

وفيما يتعلق بعدم إنصات نتنياهو لدعوات الإدارة الأمريكية بخصوص وقف إطلاق النار، قالت هاريس إن "واشنطن تدعم إسرائيل لحماية نفسها ضد تهديدات مثل حماس وحزب الله".

وأضافت هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، أن العلاقات الدبلوماسية مع القادة الإسرائيليين تقوم على مبادئ معينة.

وقالت هاريس إن الولايات المتحدة تريد زيادة المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الأسرى، وتحقيق وقف لإطلاق النار، مؤكدة في هذا السياق أن الولايات المتحدة ستواصل الضغط على إسرائيل ودول المنطقة.