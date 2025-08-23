مقتل أكثر من 67 فلسطينيًا في غارات إسرائيلية على غزة

قُتل أكثر من 67 فلسطينيًا في سلسلة غارات نفذها الجيش الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة تركزت في مدينة خان يونس جنوب القطاع المُدمر، على ما أكدت مصادر طبية فلسطينية، اليوم السبت.

وتأتي الغارات الإسرائيلية على خان يونس بالتزامن مع استمرار عمليات القصف المدفعي على أحياء جنوب وشرق وشمال مدينة غزة.

أخبار ذات علاقة "فوق الأرض وتحتها".. الجيش الإسرائيلي يكشف خطط الهجوم على غزة

وقالت المصادر الطبية لـ"إرم نيوز" إن 67 فلسطينيًا قتلوا نصفهم في خان يونس جنوب قطاع غزة جراء غارات إسرائيلية على القطاع، وإطلاق النار على أشخاص حاولوا الحصول على مساعدات غذائية من مراكز توزيع المساعدات جنوب ووسط القطاع.

وشن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على غرب ووسط خان يونس جنوب قطاع غزة، كما قصف خيمتين في منطقة المواصي غرب المدينة، كما قتل 12 فلسطينيًا خلال محاولتهم الحصول على مساعدات من مركز لتوزيع المساعدات غرب مدينة رفح أقصى جنوب القطاع.

كما قتل 5 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف بلدة جباليا النزلة شمال قطاع غزة، وهي البلدة التي تشهد عمليات نسف ينفذها الجيش الإسرائيلي.

وفي مدينة غزة، قتل عدد من الفلسطينيين في غارات استهدفت حي الزيتون جنوب شرق المدينة، كما قتل الجيش الإسرائيلي عددًا من الفلسطينيين في غارات على منطقة الصفطاوي شمال المدينة.

أخبار ذات علاقة مقتل جندي إسرائيلي بانفجار عبوة ناسفة في خان يونس

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات قصف وتفجير في حي الصبرة والزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وفي منطقة أبوإسكندر شمال المدينة.

وبدأت حركة نزوح للفلسطينيين من مناطق مدينة غزة باتجاه وسط وجنوب القطاع، بعد تضييق الجيش الإسرائيلي الخناق على سكان المدينة التي يطوقها الجيش من ثلاثة اتجاهات.