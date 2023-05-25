العراق يستعيد قطعتين أثريتين من أمريكا

وأوضحت الوزارة، أن القيمة التقديرية للقطعتين تقدر بما يقارب (275) ألف دولار، لافتة إلى أنهما عبارة عن فيل من الكلس، والثانية ثور من المرمر، تعودان للألف الرابع قبل الميلاد.

وقالت إن القطعتين نهبتا من مدينة أوروك الأثرية، وتم تهريبهما خلال حرب الخليج، وأدخلتا إلى نيويورك أواخر عام 1990.

وبينت أنه تم ضبط قطعة الثور الأثري ضمن المجموعة الخاصة لتاجرة الآثار شيلبي وايت، وضبطت القطعة الأخرى (ثور من المرمر) في مستودع تعود ملكيته إلى تاجر الآثار المدان روبن سيمز.

ونشر القائم بالأعمال العراقي في واشنطن، سلوان سنجاري، عبر حسابه على "تويتر" صورًا لتسلم القطعتين الأثريتين.