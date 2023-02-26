لأول مرة منذ 2011.. وزير خارجية مصر يزور سوريا وتركيا

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأحد، أن الوزير سامح شكري سيتوجه يوم الإثنين، إلى كل من سوريا وتركيا، في زيارة تضامنية، بحسب بيان رسمي.

وقال السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن شكري سيتوجه صباح الإثنين إلى كل من سوريا وتركيا، في زيارة تسهدف إلى "نقل رسالة تضامن من مصر مع الدولتين وشعبيهما الشقيقين عقب كارثة زلزال يوم 6 فبراير الجاري، والذي خلف خسائر فادحة بكلتا البلدين".

وأوضح أبوزيد أن "من المنتظر أن يؤكد وزير الخارجية في لقاءاته بكل من سوريا وتركيا على استعداد مصر الدائم لتقديم يد العون والمساعدة للمتضررين في المناطق المنكوبة بالبلدين، وأن مصر حكومةً وشعباً لا يمكن أن تتأخر يوماً عن مؤازرة أشقائها".

وكان مصدر حكومي سوري قد أكد أن الوزير شكري سيزور دمشق‭ ‬الاثنين، في أول زيارة لوزير خارجية مصري منذ اندلاع الصراع في سوريا عام 2011.