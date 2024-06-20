تهديد ووعيد.. إسرائيل تلوح بقطع الكهرباء عن لبنان لأشهر

هدد وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، بقطع الكهرباء عن لبنان، طوال أشهر، إن قُطعت عن إسرائيل لساعات.

وقال كوهين في مقطع فيديو نشره عبر منصة "إكس": "إذا انقطعت الكهرباء لساعات في إسرائيل، فسينقطع التيار الكهربائي لأشهر في لبنان".

وأضاف أن "فرصة انقطاع التيار الكهربائي لأيام طويلة منخفضة جدًا".

يأتي ذلك، في سياق التهديدات المتبادلة بين ميليشيا "حزب الله" وإسرائيل، والتصعيد الذي ارتفعت حدته خلال الأيام الماضية.