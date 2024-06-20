تهديد ووعيد.. إسرائيل تلوح بقطع الكهرباء عن لبنان لأشهر
هدد وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، بقطع الكهرباء عن لبنان، طوال أشهر، إن قُطعت عن إسرائيل لساعات.
وقال كوهين في مقطع فيديو نشره عبر منصة "إكس": "إذا انقطعت الكهرباء لساعات في إسرائيل، فسينقطع التيار الكهربائي لأشهر في لبنان".
وأضاف أن "فرصة انقطاع التيار الكهربائي لأيام طويلة منخفضة جدًا".
يأتي ذلك، في سياق التهديدات المتبادلة بين ميليشيا "حزب الله" وإسرائيل، والتصعيد الذي ارتفعت حدته خلال الأيام الماضية.
وذكر الوزير الإسرائيلي: "نحن نستعد لأي سيناريو. إننا نجري مناقشات ونقيم الوضع، وقد أنفقنا مليارات الشواقل لضمان إمدادات الطاقة المنتظمة لجميع الإسرائيليين".
وتابع: "قمنا في الأشهر الأخيرة بزيادة المخزون واشترينا الكثير من المعدات من أجل الحصول على نسخ احتياطية".
ولفت كوهين، إلى أن "إسرائيل تتمتع بالقدرة على توليد الكهرباء من مجموعة كبيرة ومتنوعة من المصادر - لدينا منصات غاز، ولدينا احتياطيات من وقود الديزل، ولدينا احتياطيات ضخمة من الفحم، ونولد أيضًا الكهرباء من الطاقة المتجددة".
وأردف: "من المهم التأكيد على أن احتياطياتنا من مصادر الطاقة منتشرة في أماكن سرية ومحمية. وهناك العديد من الإجراءات الأخرى التي اتخذناها لضمان إمدادات الطاقة المنتظمة، والتي لا يمكن تفصيلها".