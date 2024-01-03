استهداف المواقع الأمريكية في سوريا.. خروج عن "قواعد الاشتباك"

يرى محللون وخبراء سياسيون، أن تكرار استهداف القواعد الأمريكية في سوريا من قبل القوات الموالية لإيران، يعد "تجاوزًا متعمدًا" لمستوى المشاحنات التقليدية بين الطرفين على خلفية تطور الأحداث في غزة، وخروجًا عن الأطر المرسومة حتى الآن لقواعد الاشتباك.

وتعرضت قاعدة حقل العمر النفطي، شمال شرق سوريا، ليل الثلاثاء - الأربعاء، لاستهداف صاروخي جديد.

وقاعدة حقل العمر الواقعة في دير الزور، تعد أكبر قاعدة للتحالف الدولي في سوريا.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه الهجوم الرابع من قبل الميليشيات المدعومة من إيران في أقل من 24 ساعة على القواعد الأمريكية في شرق الفرات.

وبالتزامن، أعلنت ما تُسمى بـ"المقاومة الإسلامية في العراق" استهداف 3 قواعد للقوات الأمريكية في سوريا بواسطة طائرات مسيّرة، وهي القرية الخضراء في العمق السوري وقاعدة الرميلان، وقاعدة المالكية شمال شرق الحسكة.