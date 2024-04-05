قانونيون يطالبون حكومة بريطانيا بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل

انضم 3 قضاة سابقين في المحكمة العليا البريطانية إلى أكثر من 600 قانوني في مطالبة الحكومة بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، موضحين أن ذلك قد يجعل بلادهم متواطئة بإبادة جماعية في قطاع غزة.

وقالت صحيفة "لوموند" إن تلك المطالبة حظيت بدعم اثنين من كبار خبراء المخابرات في البلاد، اللذين قالا إن على بريطانيا استخدام أي نفوذ ممكن لإقناع إسرائيل ولإقناع أكبر داعميها، وهي الولايات المتحدة، بتغيير المسار في الصراع.

وتعد الحكومة البريطانية حليفًا قويًا لإسرائيل منذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلا أن وزير خارجيتها ديفيد كاميرون شدد لهجته في الأشهر الأخيرة بشأن الوضع الإنساني في غزة.

وفي 8 مارس/آذار، قال كاميرون إن على إسرائيل أن تمتثل للقانون الإنساني الدولي، ليتسنى لبريطانيا منح تراخيص تصدير تسمح ببيع الأسلحة لها، وإن تقييمًا يجري بهذا الشأن، ومن المقرر التوصل لقرار في "الأيام المقبلة".