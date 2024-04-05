قانونيون يطالبون حكومة بريطانيا بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل
انضم 3 قضاة سابقين في المحكمة العليا البريطانية إلى أكثر من 600 قانوني في مطالبة الحكومة بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، موضحين أن ذلك قد يجعل بلادهم متواطئة بإبادة جماعية في قطاع غزة.
وقالت صحيفة "لوموند" إن تلك المطالبة حظيت بدعم اثنين من كبار خبراء المخابرات في البلاد، اللذين قالا إن على بريطانيا استخدام أي نفوذ ممكن لإقناع إسرائيل ولإقناع أكبر داعميها، وهي الولايات المتحدة، بتغيير المسار في الصراع.
وتعد الحكومة البريطانية حليفًا قويًا لإسرائيل منذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلا أن وزير خارجيتها ديفيد كاميرون شدد لهجته في الأشهر الأخيرة بشأن الوضع الإنساني في غزة.
وفي 8 مارس/آذار، قال كاميرون إن على إسرائيل أن تمتثل للقانون الإنساني الدولي، ليتسنى لبريطانيا منح تراخيص تصدير تسمح ببيع الأسلحة لها، وإن تقييمًا يجري بهذا الشأن، ومن المقرر التوصل لقرار في "الأيام المقبلة".
توصية حكومية
ويوم أمس الخميس، قالت وزارة الخارجية إنها أبقت توصية بشأن مدى التزام إسرائيل بالقانون قيد المراجعة، لكن محتوى التوصية الحكومية سري.
ومن جانبهم، قال أعضاء بارزون في العمل القانوني في بريطانيا إن على الحكومة وقف المبيعات الآن لتجنب "المساعدة والمعاونة في عمل غير قانوني دوليًا"، وفق الصحيفة.
وقال قضاة ومحامون وأكاديميون في مجال القانون، في رسالة مؤلفة من 17 صفحة، تم توجيهها إلى رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك: "تقديم المساعدة العسكرية والمواد لإسرائيل قد يجعل المملكة المتحدة متواطئة في إبادة جماعية، وكذلك الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي".
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي"، عن القاضي السابق جوناثان سامبشن، قوله إنه يشعر بالقلق من أن الحكومة البريطانية فقدت بوصلتها فيما يتعلق بضرورة منع الإبادة الجماعية.
يشار إلى أن شحنات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، التي يبلغ مجموع قيمتها 574 مليون جنيه إسترليني منذ العام 2008، تحمل ثقلًا رمزيًا كبيرًا، نظرًا لتحالف المملكة المتحدة الوثيق مع إسرائيل، وتأكيدها المستمر على "حق إسرائيل في الدفاع عن النفس".
ومن جانبه، قاوم سوناك دعوات القضاة، وقال في مقابلة مع صحيفة "ذا صن" إن المملكة المتحدة تلتزم بتراخيص تصدير الأسلحة المحددة بدقة إلى إسرائيل.
يشار إلى أن المشاعر العامة ترتفع بعد مقتل 3 بريطانيين في غزة، حيث يؤيد 56% من البريطانيين الذين شملهم استطلاع أجرته مؤسسة يوغوف، في 3 أبريل/نيسان الجاري، مقاطعة مبيعات الأسلحة لإسرائيل.
ويعد مقتل أعضاء المطبخ المركزي العالمي "غير مقبول على الإطلاق" من قبل كاميرون، الذي يطالب بتفسير "عاجل" من إسرائيل وإجراء "تغييرات كبيرة" لضمان سلامة المتطوعين على الأرض.