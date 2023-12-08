أردوغان ينفي عزمه الاجتماع مع بايدن بخصوص غزة

نقلت وسائل إعلام عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله اليوم الجمعة، إن عقد اجتماع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن حول الوضع في غزة ليس على جدول أعماله، لكنه سيناقش هذه القضية وغيرها إذا اتصل به بايدن.

وقال أردوغان لصحفيين على متن طائرة قادمة من أثينا، إن وزير خارجيته سيجري محادثات في واشنطن في إطار ما يسمى بمجموعة الاتصال للدول الإسلامية اليوم الجمعة.

وعبر عن أمله في أن يؤدي ذلك إلى إنهاء الدعم الأمريكي لإسرائيل، بحسب ما ذكرته قناة خبر تورك ووسائل إعلام أخرى.