مسؤول إسرائيلي: المساعدات لغزة ستزيد خلال الأيام المقبلة

قال مسؤول إسرائيلي، اليوم الأحد، إن إسرائيل ستسمح بزيادة المساعدات الموجهة إلى قطاع غزة بصورة كبيرة في الأيام المقبلة، ودعا المدنيين الفلسطينيين إلى التوجه إلى ما وصفها بمنطقة "إنسانية" بجنوب القطاع.

وقال الكولونيل إيلاد جورين من وحدة تنسيق أعمال الحكومة مع الفلسطينيين، وهي وحدة تابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية "نعتزم الأسبوع المقبل زيادة حجم المساعدات بصورة كبيرة". وكان يتحدث عن المساعدات المتجهة إلى غزة من مصر.