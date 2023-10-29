مسؤول إسرائيلي: المساعدات لغزة ستزيد خلال الأيام المقبلة
قال مسؤول إسرائيلي، اليوم الأحد، إن إسرائيل ستسمح بزيادة المساعدات الموجهة إلى قطاع غزة بصورة كبيرة في الأيام المقبلة، ودعا المدنيين الفلسطينيين إلى التوجه إلى ما وصفها بمنطقة "إنسانية" بجنوب القطاع.
وقال الكولونيل إيلاد جورين من وحدة تنسيق أعمال الحكومة مع الفلسطينيين، وهي وحدة تابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية "نعتزم الأسبوع المقبل زيادة حجم المساعدات بصورة كبيرة". وكان يتحدث عن المساعدات المتجهة إلى غزة من مصر.
وقال جورين لوسائل إعلام خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت: "لقد أنشأنا منطقة إنسانية في جنوب قطاع غزة في منطقة خان يونس... وما زلنا نوصي بأن يذهب السكان المدنيون الذين جرى إجلاؤهم إلى هذه المنطقة".
ولم يذكر جورين ما إذا كانت المنطقة الإنسانية جديدة أم منطقة قائمة.