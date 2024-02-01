نيويورك تايمز: الضفة الغربية على وشك الانفجار

أشار تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إلى أن الضفة الغربية على وشك الانفجار في أي لحظة، مسلطاً الضوء على مدينة حوارة التابعة لمحافظة نابلس في الضفة، مؤكداً أنها تحولت إلى مدينة أشباح، بسبب موقعها المحاط بالمستوطنات الإسرائيلية.

وقالت الصحيفة: "قبل عام تقريبًا، أطلق مسلح فلسطيني النار على مستوطنين اثنين فقتلهما بينما كانا يقودان سيارتهما في حوارة.. وردًا على ذلك، تدفق المستوطنون من مستوطنة يتسهار المجاورة الواقعة على قمة التل، وأحرقوا السيارات والمنازل في البلدة، ما أسفر عن مقتل فلسطيني على الأقل وإصابة آخرين".

ووفق "نيويورك تايمز"، فإنه "يُنظر إلى الجنود الإسرائيليين في حوارة، على أنهم جيش المستوطنين، حيث يشرف سموتريتش بنفسه بموجب اتفاق ائتلافي تم التوصل إليه، في أوائل العام 2023، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على إدارة شؤون المستوطنين في الضفة الغربية".

ورأت الصحيفة أن "سموتريتش نفسه يعيش في الضفة الغربية المحتلة في مستوطنة تدعى كيدوميم، على بعد 15 دقيقة في السيارة من بلدة حوارة"، في حين أن "وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، هو أيضًا مستوطن يعيش في إحدى ضواحي مدينة الخليل".

وأفادت الصحيفة أنه تم إغلاق كافة المتاجر في بلدة حوارة عقب هجوم السابع من أكتوبر الماضي لمدة 50 يومًا تقريبًا، لافتة أنه "تم إغلاق معظم المتاجر بالفعل بسبب الاشتباكات التي وقعت هناك قبل يومين".

واعتبر التقرير أن "الاستيطان الإسرائيلي المستمر منذ استيلاء إسرائيل على الضفة الغربية، في عام 1967، أدى لطريق مسدود كارثي، حيث يعيش نصف مليون مستوطن في مناطق متفجرة قرب 3 ملايين فلسطيني".

ورأت الصحيفة أن "السلطة الفلسطينية "العاجزة وغير الشعبية، والشعب الفلسطيني الذي لا صوت له، بالإضافة إلى أن المستوطنين المسلحين والجيش الإسرائيلي الذي يحمل مهمة غامضة، يتعايشون في الفراغ الغادر المتمثل في إقامة الدولة الفلسطينية المفترضة، والتي لا يمكن تصورها حتى الآن".

وقالت إن "هذا المأزق استمرّ لعقود من الزمن، مع نوبات من العنف بما في ذلك الانتفاضات الفلسطينية، التي استمرت أكثر من عقد من الزمان في المجموع"، فيما تساءلت الصحيفة عما "إذا كان من الممكن كسر دوامة المذابح، وتجنب اندلاع انتفاضة ثالثة".

ونقلت الصحيفة عن جيفري فيلتمان، مساعد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق لشؤون الشرق الأدنى قوله: "السلطة الفلسطينية ميؤوس منها، إنها تعاني من جراح ألحقتها بنفسها، وقد قوضتها كذلك إسرائيل".

ورأت "نيويورك تايمز" أن الضفة الغربية، التي استعمرتها إسرائيل ومقسمة إلى جيوب فلسطينية غير قابلة للحياة ذات حكم ذاتي جزئي، عالقة في "حالة من النسيان المستمر" منذ عقود والتي خلّفتها عملية أوسلو للسلام المحطمة.

وتقول الصحيفة إن "العنف أصبح، الآن، في كل مكان فقد تصاعدت عمليات إخلاء المستوطنين للفلسطينيين من قرى الضفة الغربية، منذ أوائل أكتوبر/تشرين الأول، مع الإفلات من العقاب بشكل عام".

وتابعت: "سُرقت الماشية، واقتلعت بساتين الزيتون وأحرقت، وفي تصعيد ملحوظ، قتلت قوات الأمن الإسرائيلية 492 فلسطينيًا في الضفة الغربية، في العام 2023، وفقًا لتقرير مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة؛ وقتل الفلسطينيون هناك 29 إسرائيليًا".