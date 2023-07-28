بريطانيا تعلن برنامجا إنسانيا جديدا لليمن بقيمة 206 ملايين دولار

أعلنت الحكومة البريطانية، الجمعة، برنامجا إنسانيا جديدا إلى اليمن بقيمة 160 مليون جنيه استرليني (206.4 مليون دولار).

ويستهدف البرنامج تحقيق الأمن الغذائي والحد من الوفيات وتفشي الأمراض ومعالجة سوء التغذية لدى النساء والأطفال.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية، في بيان: "المملكة المتحدة تعلن عن برنامج إنساني جديد قيمته 160 مليون جنيه إسترليني، الهدف منه تقديم دعم للرعاية الصحية الحيوية للنساء والأطفال اليمنيين المحتاجين للمساعدة".

وأوضح البيان أن البرنامج مدته 4 سنوات، ويستهدف توفير الرعاية الصحية الأولية، بما في ذلك التغذية والمياه النظيفة والصرف الصحي وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية لأكثر من مليون امرأة وطفل سنويا، إضافة إلى مساعدة المتضررين من الصراع وحمايتهم.

وأضاف البيان أن إعلان الدعم يأتي في أعقاب زيارة استمرت 3 أيام لوزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إلى الشرق الأوسط، التقى خلالها في الأردن مسؤولين في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وشركاء يتعاملون مع الوضع الإنساني في اليمن، واستعرض معهم تفاصيل البرنامج الإنساني الجديد.