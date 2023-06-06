السودان.. الاكتئاب يتصدر قائمة الاضطرابات النفسية في الجنينة

تتزايد المخاوف من انهيار الوضع الصحي والإنساني في السودان بشكل كامل، مع استمرار الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وخروج أغلبية المستشفيات عن الخدمة.

ومع مرور الأيام، تتفاقم معاناة السودانيين والخوف من اضطرار بعض المنظمات الإنسانية والدولية لتعليق أعمالها.

وتقول الدكتورة ريم الطيب، إن "الوضع الصحي في السودان أصبح كارثياً وفي حالة تدهور، مع استمرار القتال بين القوتين.. أما الحالة النفسية، فإن أغلب متضرري الحرب يعانون من حالات اكتئاب تصل لمراحل الانتحار، خصوصاً الأشخاص الذين فقدوا منازلهم وأموالهم، أو الفتيات اللواتي تعرضن للاغتصاب".

وتؤكد الدكتورة ريم، لـ"إرم نيوز"، أن "أغلبية سكان غرب دارفور أصبحوا نازحين وفقدوا منازلهم وأرزاقهم، بسبب طبيعة القتال التي تختلف هنا عن الولايات الأخرى؛ فالمدينة تعاني من هشاشة الوضع الأمني، وهي منطقة صراعات لأكثر من 30 عاماً".