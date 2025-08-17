غارة إسرائيلية على مستشفى المعمداني في غزة توقع قتلى وجرحى

هاجمت طائرة مسيّرة إسرائيلية، فجر اليوم الأحد، تجمعاً لفلسطينيين في ساحة مستشفى الأهلي العربي (المعمداني) وسط مدينة غزة.

وأسفرت الغارة الإسرائيلية عن مقتل 7 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات، بعدما طالت الساحة الخلفية للمبنى الرئيسي للمستشفى.

وبعد الغارة، واصلت طائرات مسيّرة وأخرى "كواد كابتر" مزودة برشاشات، التحليق بكثافة في محيط مستشفى المعمداني.

ويخدم المستشفى نحو مليون فلسطيني في مدينة غزة بعد أن أصبح المستشفى الرئيسي فيها عقب تدمير الجيش الإسرائيلي لغالبية مباني مجمع الشفاء الطبي الأكبر في القطاع.

ويواجه المستشفى خطر التوقف عن العمل بسبب العملية العسكرية الإسرائيلية في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، ما يعني حرمان شريحة واسعة من الفلسطينيين من تلقي العلاج.

وفي السياق، شن الجيش سلسلة غارات على منطقة مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ومدينة خان يونس جنوب القطاع، في حين واصل عمليات نسف وتفجير واسعة في حي الزيتون شرق مدينة غزة.