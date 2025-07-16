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العالم العربي

الوضع "خطير للغاية".. نتنياهو يحذر الدروز من العبور إلى سوريا (فيديو)

الوضع "خطير للغاية".. نتنياهو يحذر الدروز من العبور إلى سوريا (فيديو)
بنيامين نتنياهوالمصدر: (أ ف ب)
فريد كمال
فريد كمال
16 يوليو 2025، 12:44 م

ناشد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء، الدروز بعدم عبور الحدود إلى سوريا، وذلك بعد أن رصد الجيش حالات عبور للسياج الحدودي في منطقة مجدل شمس.

وقال نتنياهو في بيان صادر عن مكتبه متوجهًا للدروز: "أنتم مواطنو إسرائيل، لا تعبروا الحدود، فأنتم بذلك تعرّضون حياتكم للخطر؛ قد تُقتلون، وقد تُخطفون".

 وأضاف أن "الوضع في السويداء، والوضع في جنوب غرب سوريا، خطير للغاية".

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 وتابع: "أنتم تعيقون جهود الجيش الإسرائيلي، لذا أطلب منكم عودوا إلى منازلكم، واتركوا للجيش القيام بمهمته".

وكان نتنياهو غادر جلسة محاكمته بعد اختصارها بسبب التطورات، رغم الحديث عن وقف إطلاق نار هش في السويداء.

من جهته، صعّد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس من تهديداته قائلًا، إن "الإشارات في دمشق انتهت، والآن ستأتي الضربات المؤلمة".

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ووفق تهديداته، "سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل بقوة في السويداء لتدمير القوات التي هاجمت الدروز حتى انسحابها الكامل".

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