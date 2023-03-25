المرصد: 19 قتيلًا جراء الضربات الأمريكية شرق سوريا
أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم، ارتفاع عدد قتلى ضربات أمريكية على مواقع جماعات متحالفة مع إيران في سوريا إلى 19 مقاتلا.
وأعلن الجيش الأمريكي تنفيذه في ساعة متأخرة من ليل الخميس الماضي، عدة غارات جوية في شرق سوريا، قال إنها استهدفت قوات تابعة للحرس الثوري الإيراني.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان وقتها، إن الغارات أسفرت عن مقتل 8 جنود من القوات الموالية لإيران.
وأكد بيان أصدرته وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، الجمعة، أن الهجمات استهدفت جماعات موالية لإيران وقفت وراء هجوم بطائرة مسيرة أسفر عن مقتل متعاقد وإصابة 5 جنود أمريكيين.
وقال البيان إن الهجمات أتت ردا على غارة استهدفت قاعدة للتحالف بقيادة الولايات المتحدة بالقرب من الحسكة في شمال شرق سوريا، في حوالي الساعة (10:38 بتوقيت غرينتش) من يوم الخميس.