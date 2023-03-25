المرصد: 19 قتيلًا جراء الضربات الأمريكية شرق سوريا

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم، ارتفاع عدد قتلى ضربات أمريكية على مواقع جماعات متحالفة مع إيران في سوريا إلى 19 مقاتلا.

وأعلن الجيش الأمريكي تنفيذه في ساعة متأخرة من ليل الخميس الماضي، عدة غارات جوية في شرق سوريا، قال إنها استهدفت قوات تابعة للحرس الثوري الإيراني.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان وقتها، إن الغارات أسفرت عن مقتل 8 جنود من القوات الموالية لإيران.