غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل لبنان

أعلنت السلطات اللبنانية، اليوم السبت، أنها تتعامل مع حادث غرق قارب يُقل مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين قبالة سواحل البلاد، حيث تم إنقاذ 28 شخصًا، فيما لا يزال 4 في عداد المفقودين.

وقالت غرفة عمليات الدفاع المدني أنها تلقّت، عند الثالثة من فجر اليوم، اتصالاً يفيد بتعرض مجموعة من الركاب كانوا على متن زورق مطاطي للغرق، وإنها تدخلت وتم نقل الناجين وعددهم 28 إلى بر الأمان.