غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل لبنان
أعلنت السلطات اللبنانية، اليوم السبت، أنها تتعامل مع حادث غرق قارب يُقل مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين قبالة سواحل البلاد، حيث تم إنقاذ 28 شخصًا، فيما لا يزال 4 في عداد المفقودين.
وقالت غرفة عمليات الدفاع المدني أنها تلقّت، عند الثالثة من فجر اليوم، اتصالاً يفيد بتعرض مجموعة من الركاب كانوا على متن زورق مطاطي للغرق، وإنها تدخلت وتم نقل الناجين وعددهم 28 إلى بر الأمان.
ويواصل عناصر وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني، مؤازرة عناصر البحرية في الجيش اللبناني، في عمليات البحث عن 4 ركاب مفقودين، كانوا على متن الزورق الذي غرق على بعد كيلومتر من شاطئ بلدة "شكا" شمال لبنان.
وحذَّرت قيادة الجيش اللبناني في بيان من أن الهجرة غير الشرعية "تعرّض حياة المهاجرين للخطر، بالإضافة إلى الملاحقة القانونية أمام المراجع المختصة"، وأكدت أنها مستمرة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحتها.