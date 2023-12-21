رحلة نزوح جديدة.. الحرب في "ود مدني" تضع السودانيين أمام خيارات صعبة
بين الخوف والقلق، يعيش ملايين السودانيين في ود مدني بولاية الجزيرة وسط البلاد بسبب الاشتباكات التي جرت بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع خلال الأيام الثلاثة الماضية.
ومنذ اليوم الأول للاشتباكات في تخوم المدينة، أظهرت مقاطع فيديو وصور، موجة من النزوح فراراً من الحرب إلى وجهات مختلفة، بينهم من غادر الولاية إلى سنار والقضارف وكسلا، بينما اختار آخرون الابتعاد عن منطقة الاشتباكات إلى مناطق قريبة خارج المدينة
نزوح جديد
ضاعف من حجم الماسأة في مدينة ود مدني، أنها كانت ملاذاً لمئات الالاف من الذين نزحوا من العاصمة الخرطوم خلال الـ 9 أشهر الماضية - عمر الحرب بين الجيش والدعم السريع- ليجدوا أنفسهم أمام رحلة نزوح جديدة أكثر إرهاقاً ومخاطرة لجهة أن الاشتباكات حسب المتداول ستمتد إلى مناطق وولايات جديدة قد لا تكون وجهات مناسبة للنازحين من ود مدني.
رحلة شاقة
"وجدنا أنفسنا وبشكل مفاجئ أمام حالة نزوح ثانية لا ندري إلى أين".. هذا ماقاله محمد حسن وهو يغادر ود مدني تطارده أصوات الرصاص وروائح البارود، وهي ذات الأشياء التي دفعته لمغادرة الخرطوم في شهر مايو الماضي_ أي بعد نحو أسبوعين منذ بدء المواجهات العنيفة بين الجيش والدعم السريع.
ويقول حسن لـ"إرم نيوز "إن المواجهات التي اندلعت بين الجيش والدعم السريع بمدينة ود مدني أعادت له ذكريات ما حدث له وأسرته بالعاصمة الخرطوم وما واجهه من معاناة حتى مغادرتهم إلى ود مدني التي أصبحت غير آمنة هي الأخرى ما اضطرهم لمغادرتها فور اندلاع المواجهات إلى وجهة أخرى وهم لايعرفون مصيرهم إلى أين؟.
وأعلنت قوات الدعم السريع بالسودان، "الثلاثاء" ، سيطرتها على كامل مدينة "ودمدني" بولاية الجزيرة، بعد 4 أيام من المعارك العنيفة مع الجيش السوداني.
إلى المجهول
لم تدري سارة محمد عثمان التي نزحت مع أسرتها من الخرطوم إلى ود مدني بنهاية أبريل الماضي، حيث مسقط رأسها في ود مدني بحثاً عن الأمن؛ أنها ستواجه مصيراً آخر أشد قهراً وهي تخرج من منزلها رفقة أسرتها وطفليها إلى المجهول واللا مكان في هذه المرة.
كانت تجهش بالبكاء وهي تقول لـ"إرم نيوز" عبر الهاتف وأصوات المدافع والرصاص تقطع بعض حديثها،" الآن أنا أسير على قدمي برفقة أسرتي وطفلي ولاندري إلى أين نمضي؟"، وحول سبب خروجها؛ قالت إن إحدى القذائف سقطت في منزل جيرانهم ما أضطرهم لاتخاذ قرار الخروج من المنزل خشية تكرار سيناريو الخرطوم المأساوي.
دراماتيكية السقوط
بينما تشتد المعارك في شرق مدينة ود مدني وعند نقطة جسر حنتوب الرابط بين المدينة وشرقها حتى وقت متأخر من مساء يوم الاثنين وأزيز الطائرات الحربية وأصوات المدافع يسمع في كل مكان؛ توقف كل شئ في صبيحة "الثلاثاء" عدا اشتباكات محدودة ليفرض "الدعم السريع" كامل سيطرته على ثاني أكبر مدن السودان كثافة والثالثة اقتصادياً، فيما أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، في وقت لاحق من "الثلاثاء"، عن شروعها في التحقيق حول ملابسات سقوط الفرقة الأولى بمدينة ودمدني في يد قوات الدعم السريع وانسحاب قواتها من رئاسة الفرقة.
تجربة مريرة
ويواجه نحو 351 فاقداً للرعاية الأسرية والوالدية بينهم أطفال ومسنين كان قد تم نقلهم من العاصمة الخرطوم إلى مدينتي ودمدني والحصاحيصا بولاية الجزيرة، مصير مجهول.
وناشد وزير التنمية الاجتماعية المكلف بولاية الخرطوم، صديق فريني، طرفي النزاع بالبلاد لضرورة الحفاظ على حياة أطفال المايقوما والمدينة الاجتماعية والمسنات المستضافين بولاية الجزيرة.
كما ناشد فريني في تصريح صحفي، المنظمات الدولية بتحكيم التنسيق بصورة عالية من أجل وجود منطقة آمنة للأطفال، وقال فريني "لانريد تكرار تجربة فقد أرواح عزيزة للأطفال مع بداية النزاع بفقد أكثر من 67 طفلا نتيجة لارتفاع درجات الحرارة وانتشار السحائي. وزاد "كانت تجربة مريرة"، رغم التجربة الممتازة في التنسيق المتبادل في ترحيل الأطفال.
تعهدات ورسائل
فور بسط قوات الدعم السريع سيطرتها على المدينة، أصدرت عددا من القرارات ودفعت برسائل تطمينية للمواطنين، وتعهدت بحماية المدنيين وتقديم كامل الخدمات الإنسانية التي شرعت فوراً في توزيعها، داعيةً الشرطة والنيابات والمحاكم لمباشرة أعمالها، ووجهت أعيان المدينة وقادتها باختيار لجان لتسيير عمل الولاية شريطة ألا يكون انتماءهم لحزب المؤتمر الوطني المحلول.
وأظهرت مقاطع فيديو وصور لحسابات مقربة من "الدعم السريع" على منصة إكس، أفرادا من الدعم السريع يوزعون معينات إنسانية وإغاثية قالوا إنهم وجدوها في مخازن حكومة الولاية، وأنها بخلت - أي الحكومة- بتوزيعها على المحتاجين الذين يفترشون الأرض ويلتحفون السماء في مراكز إيواء تفتقر لأبسط المقومات الأساسية للعيش. حيث يتهم وسطاء ببيع المواد الإغاثية المخصصة للمحتاجين بعد استلامها من دول ومنظمات إنسانية وبيعها في الأسواق.
العودة إلى مدني
في الطريق الرابط بين ود مدني ومدينة كوستي بولاية النيل الأبيض؛ تتوقف فجأة بعض سيارات الدعم السريع ذات الدفع الرباعي مدججة بالمدافع والجنود أمام سيارات محشوة بالمواطنين في طريقها إلى كوستي فراراً من الاشتباكات في ود مدني، تقول الأم فاطمة حسين، إن ضابط في القوة خاطب الجميع ودعاهم للعودة إلى ود مدني، وأن القتال توقف ولا وجود لأي اشتباكات، وأن قوات الدعم السريع ستفرض الأمن وتقف معهم ولا حاجة لمغادرتهم المدينة، وأضافت "تتبعنا سياراتهم حتى منازلنا التي غادرناها في ود مدني ومنحونا أرقام هواتفهم النقالة في حال الحاجة إلى أي مساعدة".
وهذه هي المرة الأولى التي ينتقل فيها الصراع العسكري إلى واحدة من كبريات المدن السودانية في الولايات الخالية من القتال الذي يدور في البلاد منذ منتصف أبريل/نيسان الماضي، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وخلف نحو 12 ألف قتيل وأكثر من 7 ملايين نازح ولاجئ، بحسب الأمم المتحدة.