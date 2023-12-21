رحلة نزوح جديدة.. الحرب في "ود مدني" تضع السودانيين أمام خيارات صعبة

بين الخوف والقلق، يعيش ملايين السودانيين في ود مدني بولاية الجزيرة وسط البلاد بسبب الاشتباكات التي جرت بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع خلال الأيام الثلاثة الماضية.

ومنذ اليوم الأول للاشتباكات في تخوم المدينة، أظهرت مقاطع فيديو وصور، موجة من النزوح فراراً من الحرب إلى وجهات مختلفة، بينهم من غادر الولاية إلى سنار والقضارف وكسلا، بينما اختار آخرون الابتعاد عن منطقة الاشتباكات إلى مناطق قريبة خارج المدينة

نزوح جديد

ضاعف من حجم الماسأة في مدينة ود مدني، أنها كانت ملاذاً لمئات الالاف من الذين نزحوا من العاصمة الخرطوم خلال الـ 9 أشهر الماضية - عمر الحرب بين الجيش والدعم السريع- ليجدوا أنفسهم أمام رحلة نزوح جديدة أكثر إرهاقاً ومخاطرة لجهة أن الاشتباكات حسب المتداول ستمتد إلى مناطق وولايات جديدة قد لا تكون وجهات مناسبة للنازحين من ود مدني.

رحلة شاقة

"وجدنا أنفسنا وبشكل مفاجئ أمام حالة نزوح ثانية لا ندري إلى أين".. هذا ماقاله محمد حسن وهو يغادر ود مدني تطارده أصوات الرصاص وروائح البارود، وهي ذات الأشياء التي دفعته لمغادرة الخرطوم في شهر مايو الماضي_ أي بعد نحو أسبوعين منذ بدء المواجهات العنيفة بين الجيش والدعم السريع.

ويقول حسن لـ"إرم نيوز "إن المواجهات التي اندلعت بين الجيش والدعم السريع بمدينة ود مدني أعادت له ذكريات ما حدث له وأسرته بالعاصمة الخرطوم وما واجهه من معاناة حتى مغادرتهم إلى ود مدني التي أصبحت غير آمنة هي الأخرى ما اضطرهم لمغادرتها فور اندلاع المواجهات إلى وجهة أخرى وهم لايعرفون مصيرهم إلى أين؟.

وأعلنت قوات الدعم السريع بالسودان، "الثلاثاء" ، سيطرتها على كامل مدينة "ودمدني" بولاية الجزيرة، بعد 4 أيام من المعارك العنيفة مع الجيش السوداني.