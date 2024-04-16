وول ستريت جورنال: قادة الحرب في إسرائيل لا يثق بعضهم ببعض

قال تقريرأمريكي، إنه بعد مرور 6 أشهر على الحرب في غزة، أصبح الرأي العام الإسرائيلي منقسمًا بشدة حول كيفية تحقيق النصر في الحرب ضد حماس، وهو ما زاد الطين بلة داخل مجلس الحرب الإسرائيلي.

وتقول صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن الضغائن والخلافات المستمرة بين أعضاء هذا مجلس منذ فترة طويلة حول طريقة محاربة "حماس" أدت إلى حدوث توتر في العلاقات بين صنّاع القرار في إسرائيل في زمن الحرب خاصة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، والرئيس السابق للجيش الإسرائيلي، بيني غانتس.

ويشدد التقريرعلى وجود خلافات بين المسؤولين الثلاثة حول القرارات الكبرى التي يتعيّن عليهم اتخاذها والمتعلقة بكيفية القيام بشن حملة عسكرية حاسمة، وتحرير الرهائن الإسرائيليين، وحكم قطاع غزة ما بعد الحرب.