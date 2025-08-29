مصادر في مستشفيات غزة: من بين قتلى اليوم 9 من طالبي المساعدات

العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل عمليات ليلية جنوب سوريا (فيديو)

من صور نشرها الجيش الإسرائيلي لعملياته جنوب سورياالمصدر: منصة إكس
إرم نيوز
إرم نيوز
29 أغسطس 2025، 4:46 م

أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ سلسلة عمليات ليلية في منطقة جنوب سوريا تخللها اعتقال أشخاص "مشتبه بتورطهم في نشاطات إرهابية" ضد إسرائيل، وفق بيان للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي.

وقال أدرعي، على منصة إكس الجمعة، إنه "خلال مجموعة من العمليات الليلية في جنوب سوريا اعتقلت قوات الفرقة 210 وبمشاركة محققي الميدان من الوحدة 504 في الأيام الأخيرة عددًا من المشتبه بهم الذين تورطوا في ترويج نشاطات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع في جنوب سوريا".

وأرفق أدرعي بالبيان مقطع فيديو وصوراً للعمليات التي تحدث عنها، وقال إنه "خلال عمليات التمشيط التي نفذتها القوات، تم العثور على وسائل قتالية في المناطق التي عملت بها".

وأضاف أن "قوات الفرقة 210 تواصل انتشارها في المنطقة وتعمل على إحباط محاولات تمركز عناصر الإرهاب في المنطقة، وذلك بهدف ضمان أمن مواطني دولة إسرائيل".

