العالم العربي

موجة سفن جديدة تنطلق من إيطاليا نحو غزة لكسر حصار القطاع

سفن كسر الحصار عن غزة- أرشيفيةالمصدر: (أ ف ب)
إرم نيوز
إرم نيوز

أعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، عن موجة جديدة من السفن ستنطلق السبت 27 سبتمبر من إيطاليا إلى غزة لكسر الحصار الإسرائيلي على القطاع منذ 18 سنة.

وكتبت اللجنة، الثلاثاء، في تدوينة على منصة "إكس": "هذه الموجة الجديدة من السفن (لم تحدد عددها)، بتنظيم مشترك بين ائتلاف أسطول الحرية ومبادرة ألف مادلين نحو غزة".

وأضافت اللجنة: "سيكون هناك مؤتمر صحفي مباشر مع متطوعي ومؤيدي الأسطول بينما نستعد للإبحار لمواجهة الحصار الإسرائيلي غير القانوني لغزة معاً".

 وتبحر نحو 50 سفينة حاليًا تجاه غزة ضمن أسطول الصمود العالمي؛ بهدف كسر الحصار وتوصيل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة لا سيما مستلزمات طبية.

ووفق موقعها الإلكتروني، تعد مبادرة "ألف مادلين"، تحالفًا دوليًا مدنيًا مستقلًا من متطوعين ونشطاء وعاملين في المجال الإنساني، يهدف لتنظيم أسطول بحري سلمي مكون من ألف سفينة لكسر الحصار وتقديم المساعدات والتوعية والتضامن مع غزة.

وسميت المبادرة بهذا الاسم تكريمًا لمادلين كولاب أول صيادة في غزة، ولسفينة "مادلين" التي حاولت الوصول إلى غزة في يونيو الماضي، لكن السلطات الإسرائيلية منعتها.

وتعد هذه أول مرة يبحر فيها هذا العدد من السفن مجتمعة نحو قطاع غزة، المحاصر من قبل إسرائيل، منذ 18 سنة. ويعيش فيه نحو 2.4 مليون فلسطيني.

 وتغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة مانعة دخول أي مواد غذائية أو مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.

