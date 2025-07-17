قادمون من إسرائيل.. ضبط دروز في درعا حاولوا التسلل إلى السويداء (فيديو)

أفادت مصادر سورية، بأن قوة من إدارة الأمن العام بوزارة الداخلية ضبطت، الأربعاء، عدداً من الأشخاص الدروز قادمين من إسرائيل في ريف درعا، خلال محاولتهم التسلل إلى مدينة السويداء.

وتداول ناشطون مقطعاً مصوراً يظهر فيه أفراد مسلحون من إدارة الأمن العام خلال ضبط عدد من الأشخاص والتعدي عليهم بالصفع والركل، قبل نقلهم في مركبات الأمن إلى جهة غير معلومة.

وحظي المقطع، الذي لم تعلق عليه أي جهة رسمية، باهتمام واسع من الناشطين عبر منصات التواصل الاجتماعي، الذين اتهم كثير منهم إسرائيل بالزج بالدروز عبر الحدود من أجل استمرار تصعيد الأزمة في السويداء.

وعلّق الكاتب السياسي السوري على المقطع عبر حسابه بمنصة "إكس" قائلاً: "الأمن العام في درعا يأسرون دروزاً إسرائيلين أتوا لمساندة الهجري وعلى الرئاسة السورية المساومة على الهجري ووقف إطلاق النار بعد السيطرة الكاملة عليهم. يا ريت تأسرون المزيد".

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يذكر أنه على مدار الأيام الماضية شهدت منطقة الحدود، ودون أي تدخل من الجيش الإسرائيلي، عبور المئات من دروز إسرائيل إلى الجنوب السوري لمساندة دروز السويداء في صراعهم مع القوات الحكومية.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع اتهم إسرائيل، في كلمة ألقاها في وقت مبكر اليوم الأربعاء، للتعليق على أحداث السويداء، بتصعيد الوضع وخلق الفوضى وعدم الكف عن استخدام كل أساليب تأجيج الصراعات.