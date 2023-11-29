الكنائس الفلبينية ترفض "الاحتلال الإسرائيلي" لفلسطين

أعلنت الكنائس الفلبينية رفضها "احتلال إسرائيل غير المشروع" لفلسطين، والدعوة إلى "سلام قائم على العدل".

ووفق موقع "rappler"، اليوم الأربعاء، فقد صدر هذا القرار بالإجماع خلال الاتفاقية العامة السادسة والعشرين لمؤتمر المجلس الوطني للكنائس في الفلبين.

وأكد المجلس أنه "لا ينبغي للمسيحيين أن يتغاضوا عن الخطاب الصهيوني الذي يضفي الشرعية على الاحتلال غير المشروع للممتلكات الفلسطينية كحق للشعب المختار".

وأشار إلى أن "حرب غزة هي نتيجة لاحتلال دام عقودا من الزمن ومقاومة الشعب الفلسطيني له"، داعيا إلى "وقف فوري لإطلاق النار، وتطبيق الطرفين القانون الإنساني الدولي من خلال السماح بحرية تدفق المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين".