"كارثة متوقعة".. تحذير من تكرار سيناريو مستشفى الشفاء بالإندونيسي

حذّر مدير العلاقات العامة بمستشفى شهداء الأقصى، محمد الحاج، من تكرار سيناريو مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، على مستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، وهو المستشفى الوحيد الذي كان يعمل بغزة وشمالها.

وكان الجيش الإسرائيلي قد حاصر مجمع الشفاء الطبي لعدة أيام، ثم أجبر الطواقم الطبية والجرحى والنازحين إليه بإخلائه بالقوة العسكرية، فيما يتعرّض مستشفى الإندونيسي لقصف مكثف منذ أيام، وهو ما يُنذر بتكرار ذات السيناريو.

وقال الحاج، لـ"إرم نيوز"، إنه "بحسب المعلومات الواردة لوزارة الصحة بغزة فإن المستشفى الإندونيسي لا يستطيع الآن تقديم أي خدمة طبية وطواقمه منهارة بالكامل، كما لا يوجد بداخله أي مكان لاستقبال الجرحى".

وأضاف الحاج: "الوزارة لا تستطيع إيصال المساعدات الطبية والغذائية والوقود للمستشفى، الأمر الذي يزيد من خطورة الأوضاع بداخله"، لافتًا إلى أن المستشفى ومنذ بداية الحرب على غزة يتعرّض للقصف المكثف.