الإمارات تدين الهجوم الإرهابي شمال باكستان
علم الإماراتالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إرم نيوز
إرم نيوز
16 أغسطس 2025، 10:05 ص

أدانت دولة  الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركزاً للشرطة في بيشاور شمالي باكستان، وأدى إلى مقتل عدد من كوادر الأمن وإصابة آخرين. حسبما نقلت وكالة أنباء الإمارات عن بيان لوزارة الخارجية.

وقالت الوزارة إن "دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار".

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي ضحايا هذا الهجوم الجبان، ولجمهورية باكستان الإسلامية وشعبها، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

