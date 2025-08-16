الإمارات تدين الهجوم الإرهابي شمال باكستان

أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركزاً للشرطة في بيشاور شمالي باكستان، وأدى إلى مقتل عدد من كوادر الأمن وإصابة آخرين. حسبما نقلت وكالة أنباء الإمارات عن بيان لوزارة الخارجية.

وقالت الوزارة إن "دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار".

أخبار ذات علاقة 6 قتلى من الشرطة الباكستانية على يد طالبان

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي ضحايا هذا الهجوم الجبان، ولجمهورية باكستان الإسلامية وشعبها، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.