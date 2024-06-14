الغزواني "الأوفر حظاً".. انطلاق الحملة الدعائية لانتخابات الرئاسة الموريتانية
انطلقت، اليوم الجمعة، الحملة الدعائية للانتخابات الرئاسية الموريتانية، المقرّر إجراؤها في الـ29 من شهر حزيران/يونيو الجاري.
وتعدُّ هذه ثامن انتخابات رئاسية تنظّم في البلاد منذ إقرار الدستور في البلاد العام 1991.
ويتنافس فيها 7 مرشحين، 4 منهم يترشحون للمرة الأولى، من بينهم الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني، المرشح ذو الحظ الأوفر.
واختار أغلب المرشحين العاصمة نواكشوط لإطلاق حملاتهم الدعائية، بينما اختار مرشحان الداخل الموريتاني وتحديدًا مدينتي النعمة وكوركول.
وتستمر الحملة الدعائية إلى أسبوعين، حيث تختتم، في الـ27 من شهر حزيران/يونيو الجاري، لتدخل البلاد فترة صمت انتخابي لمدة 24 ساعة، قبل أن يتجه 1.9 مليون مواطن إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس للبلاد.
وينافس الغزواني مع 6 معارضين أبرزهم الناشط الحقوقي والنائب البرلماني بيرام الداه إعبيد، والذي يترشح للمرة الثالثة تواليًا.
كما يشارك في الانتخابات رئيس المعارضة ورئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" ذو المرجعية الإسلامية، حمادي ولد سيدي المختار.
ويُشارك أيضًا المحامي والنائب البرلماني العيد ولد محمدن، ورئيس حزب العدالة والديمقراطية بوكاري مامادو با، والأستاذ الجامعي أوتوما سوماري، والخبير المالي محمد الأمين المرتجي الوافي.