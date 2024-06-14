الغزواني "الأوفر حظاً".. انطلاق الحملة الدعائية لانتخابات الرئاسة الموريتانية

انطلقت، اليوم الجمعة، الحملة الدعائية للانتخابات الرئاسية الموريتانية، المقرّر إجراؤها في الـ29 من شهر حزيران/يونيو الجاري.

وتعدُّ هذه ثامن انتخابات رئاسية تنظّم في البلاد منذ إقرار الدستور في البلاد العام 1991.

ويتنافس فيها 7 مرشحين، 4 منهم يترشحون للمرة الأولى، من بينهم الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني، المرشح ذو الحظ الأوفر.

واختار أغلب المرشحين العاصمة نواكشوط لإطلاق حملاتهم الدعائية، بينما اختار مرشحان الداخل الموريتاني وتحديدًا مدينتي النعمة وكوركول.