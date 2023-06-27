الكرملين: ولي العهد السعودي يؤكد دعمه التام لبوتين بعد أحداث تمرد فاغنر

أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن اتصالا جرى بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر من خلاله ولي العهد عن دعمه الكامل لبوتين، فيما يخص الأحداث التي شهدتها موسكو في الـ 24 من يونيو/ حزيران الجاري.

وجاء في بيان الكرملين: "فيما يتعلق بالأحداث التي شهدتها روسيا في 24 يونيو، أعرب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عن دعمه للإجراءات التي تتخذها القيادة الروسية لحماية النظام الدستوري وحياة المواطنين وأمنهم".

واضاف الكرملين أن "الجانبين ناقشا زيادة تطوير التعاون الروسي السعودي"، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي "طلب من ولي العهد إيصال تهنئة للملك السعودي بمناسبة عيد الأضحى".