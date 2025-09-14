بعد سنوات من اختطافه وقتله.. كشف هوية جثة ضابط مخابرات ليبي (صور)

أعلن جهاز المباحث الجنائية الليبي، السبت، تمكنه أخيراً من تحديد هوية إحدى الجثث المجهولة التي عُثر عليها في مستشفى "الخضراء" ومستشفى "أبوسليم" في طرابلس، وذلك عقب استكمال الإجراءات الفنية والتحليلية تحت إشراف النيابة العامة.

وأوضح الجهاز، في بيان نُشر عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، أن "فرق جهاز المباحث الجنائية، باشرت فور انتقالها إلى المكان، أعمالها الفنية من خلال فرق مسرح الجريمة والبصمة الوراثية، وتم الكشف على الجثث وأخذ عينات الحمض النووي، تحت إشراف ومتابعة النيابة العامة".

وأكد البيان أن "نتائج الفحص الفني لعيِّنة الحمض النووي الخاصة بالجثة رقم (08) أسفرت عن تطابقها مع السمات الوراثية لذوي المواطن القمودي محمد محمد القمودي، من مواليد 3 فبراير/ شباط 1969، والمقيم في مدينة تاجوراء، والذي كان يعمل ضابطاً بجهاز المخابرات".

وأضاف البيان أنه، "ومن خلال مراجعة سجلات المفقودين لدى الجهاز، تبيّن أن القمودي فُقد بتاريخ 19 فبراير/ شباط 2020، بمنطقة "الظهرة" في العاصمة طرابلس، وذلك بموجب بلاغ رسمي تقدم به ذووه إلى مكتب المحامي العام بطرابلس".

ولفت الجهاز إلى أن النيابة العامة منحت الإذن بإتمام مراسم الدفن، فيما أكدت وزارة الداخلية استمرارها في إجراء الاستدلالات والتحقيقات اللازمة، وملاحقة وضبط المتورطين في هذه الواقعة.

يشار إلى أن مصادر ليبية كانت ذكرت أن القمودي محمد القمودي ضابط برتبة عميد، وكان مديراً لإدارة الحماية في جهاز الأمن الخارجي، وكان مختطفاً منذ عام 2019 وعُثر على رفاته في مستشفي "الخضراء".