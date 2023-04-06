هدوء حذر في جنوب لبنان ومساع لضبط النفس وتجنب التصعيد

وأعلنت قيادة الجيش اللبناني أن عددًا من الصواريخ أُطلق من بلدات القليلة، والمعلية، وزبقين، في قضاء صور باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويقوم الجيش اللبناني بتسيير دوريات في المنطقة بالتنسيق الوثيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".

ووصف مسؤول حركة فتح في لبنان محمد بقاعي الأوضاع في مخيم صور للاجئين الفلسطينيين بأنها طبيعية للغاية، وقال إنه لا علاقة للفصائل الفلسطينية البارزة بإطلاق الصواريخ الذي تم من أماكن بعيدة من المخيمات، معتبرًا أن إطلاقها يصب في مصلحة الاحتلال المأزوم داخليًا بحسب تعبيره.