صاحب الصورة "الأيقونية".. حمزة أبوحليمة يوجه رسالة لإسرائيل (فيديو)

وجّه الفلسطيني حمزة أبو حليمة، الذي أثارت صورة اعتقاله في غزة، التي وصفت بأنها "أيقونية"، وظهر فيها متحدياً جندياً إسرائيلياً قيده عارياً، رسالة لإسرائيل.

وأحدثت صورة أبوحليمة، عاصفة من الانتقادات للجيش الإسرائيلي، حول العالم، بعدما نشرها أحد الجنود على حسابيه في فيسبوك وإنستغرام، فبراير/ شباط الماضي.

وقال أبوحليمة الذي ظهر في مقطع متداول: "أنت عدونا لأنك على أرضنا، اخرج خارج أرضنا وبالتالي أنت لست عدونا"، في إشارة إلى إسرائيل.

وأضاف: "اليهود في إسبانيا ليسوا أعداءنا، هؤلاء هم أصدقاؤنا، لكن أنت تحتل أرضي وتقتل أطفالي وتهدم بيوتنا بالتالي أنت عدوي".

وختم أبوحليمة حديثه قائلاً: "نحن ضعفاء ولكننا أقوياء بالله.. والنصر قريب"، على حد تعبيره.

واعتقل حمزة أبوحليمة، يوم 14 ديسمبر/كانون الثاني الماضي، من شارع "الجلاء" وسط مدينة غزة، وهو الشارع الذي نزح إليه مع أسرته بعدما حول منزلهم في حي "الشجاعية" إلى أنقاض.

وقبل اعتقاله، أعدم الجيش الإسرائيلي والد حمزة وشقيقه الأصغير وابن أخيه وزوجة أخيه الأكبر، الذي قتل أيضاً خلال اقتحام إسرائيلي للحي قبل 10 أعوام.

ووثق الجيش الإسرائيلي اعتقال أبوحليمة بعدما جرده من ملابسه واقتياده إلى مدرسة "كلية غزة للغات" التي حولوها لثكنة عسكرية، ثم التقط له جندي إسرائيلي الصورة "الأيقونية" والدماء تنزف من قدمه اليمنى جراء التعذيب.