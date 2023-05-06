ترحيب أمريكي سعودي ببدء محادثات الجيش السوداني والدعم السريع في جدة
قالت الولايات المتحدة والسعودية إنهما ترحبان ببدء محادثات في جدة اليوم السبت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بعد أسابيع من القتال.
جاء ذلك في بيان مشترك، نشرته الخارجية السعودية على حسابها في تويتر.
وحث البيان "كلا الطرفين على استشعار مسؤولياتهما تجاه الشعب السوداني والانخراط الجاد في هذه المحادثات ورسم خارطة طريق للمباحثات لوقف العمليات العسكرية".
وأضاف: "نؤكد على إنهاء الصراع وتجنيب الشعب السوداني التعرض للمزيد من المعاناة وضمان وصول المساعدات الانسانية للمناطق المتضررة".
وجاء في البيان: "تنوه المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بجهود كافة الدول والمنظمات التي أبدت تأييدها لعقد هذه المباحثات، بما في ذلك مجموعة دول الرباعية وجامعة الدول العربية والآلية الثلاثية.. وتحث السعودية والولايات المتحدة على استمرار بذل الجهود الدولية المنسقة لمفاوضات واسعة تشارك فيها كل الأحزاب السودانية".