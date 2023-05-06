ترحيب أمريكي سعودي ببدء محادثات الجيش السوداني والدعم السريع في جدة

قالت الولايات المتحدة والسعودية إنهما ترحبان ببدء محادثات في جدة اليوم السبت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بعد أسابيع من القتال.

جاء ذلك في بيان مشترك، نشرته الخارجية السعودية على حسابها في تويتر.