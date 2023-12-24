لا ماء لا وقود لا كهرباء.. غزة تتحول لمدينة غير قابلة للحياة

حذرت بلدية غزة من أن تصبح المدينة غير قابلة للحياة إثر توقف الخدمات الأساسية فيها، وعدم قدرة الطواقم الفنية على استئناف العمل، بسبب الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ أكثر من شهرين.

وأكد الناطق باسم بلدية غزة، حسني مهنا، انهيار منظومة الخدمات الأساسية في المدينة بسبب الحرب، مشددًا على أن ذلك سيؤدي لتعميق الكوارث الإنسانية والبيئية والصحية بالمدينة.

وقال مهنا، في حديث لـ"إرم نيوز"، إن "الخدمات الأساسية توقفت بسبب استمرار إسرائيل في حربها المدمرة على غزة، ونفاد الوقود اللازم للعمل، علاوة على تدمير معظم مرافق البلدية وآلياتها ومركباتها".

وأوضح أن "الأوضاع الكارثية بالمدينة ستتعمق بشكل غير متوقع، لاسيما في الجوانب الإنسانية والبيئية والصحية مع توقف عمل البلدية"، مبينًا أن "انقطاع الاتصالات والإنترنت تسبب بفقدان التواصل مع الطواقم العاملة بالميدان".