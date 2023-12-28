جاسوس أبلغ الشاباك بـ"طوفان الأقصى" قبل حدوثه بأشهر.. التفاصيل الكاملة

كشف إعلام إسرائيلي، تفاصيل جديدة عن عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة حماس وفصائل فلسطينية على غلاف غزة، في 7 أكتوبر الماضي.

وقال التقرير: إن مصدرًا سريًّا على الأرض في غزة، بلَّغ "الشاباك" أن الحركة بصدد شن هجوم، إلا أن التحذير لم يُؤخذ على محمل الجد.

موقع "نيوز1" الإسرائيلي، ذكر اليوم الخميس، أن معلومات كانت وصلت "الشاباك" من مصدر في غزة، قبل الهجوم بشهور، وحدَّدت الموعد المرتقب، مشيرة إلى أن هذا المصدر أكد أن حماس تخطط لهجوم كبير في غضون أسبوع من احتفالات عيد الغفران.

الموقع لفت إلى أن المصدر المشار إليه، والذي جنَّده "الشاباك" في غزة، والذي يُطلق عليه اسم حركي "الينبوع"، لم يكن هو من استمع للمعلومات من مصدرها بشكل مباشر. لكنه عرفها من مصدر آخر لديه التفاصيل، قبل أن يبلغها لجهاز الأمن العام "الشاباك".

ووصلت المعلومات "الخام" لجهات أمنية إسرائيلية كان عليها تحليلها. لكنهم خلصوا إلى أن المعلومات ليست مهمة، وأنه لو كان هجوم من هذا النوع سيحدث، ستصل المزيد من المعلومات الاستخبارية التي تُعزز فرضية المصدر الأول، ومن ثم لم تُرسَل المعلومات للمستويات الأعلى داخل "الشاباك"، ولا لرئيسه رونين بار.