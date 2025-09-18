إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي يتعرض لـ"حدث أمني صعب" في غزة

أفادت تقارير عبرية بأن قوة عسكرية إسرائيلية تعرضت لـ"حدث أمني صعب" في قطاع غزة، في ثالث حادثة من نوعها لليوم الخميس.

وتعرض جندي وضابط إسرائيلي في وقت سابق من اليوم لإطلاق نار وطعن عند معبر الكرامة، بعد أن هاجمهما مواطن أردني عبر المعبر بشاحنة مساعدات، ليشن هجوما على القوات الإسرائيلية قبل مقتله.

أخبار ذات علاقة الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 جنود جنوب قطاع غزة

كما قتل اليوم الخميس 4 جنود إسرائيليين وأصيب آخرون جراء انفجار عبوة ناسفة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأقر الجيش الإسرائيلي باتباع حركة حماس "أسلوب العصابات" في القتال في غزة، بعد فقدان الحركة معظم عتادها العسكري.