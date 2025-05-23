"التحالف الدولي" و"قسد" ينفذان مناورات عسكرية شرق سوريا

نفذت قوات التحالف الدولي وقوات سورية الديمقراطية "قسد" أمس الخميس، مناورات عسكرية في حقل العمر النفطي بمحافظة دير الزور شرق سوريا.

ووفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، فإن المناورات تركزت على محاكاة عمليات إنزال جوي، في إطار تعزيز الجاهزية العسكرية والتنسيق الميداني بين الجانبين.

كان المرصد أفاد الأربعاء، بأن القوات الأمريكية المتمركزة في قاعدة “خراب الجير” بريف مدينة رميلان شمالي محافظة الحسكة، أجرت تدريبات عسكرية جديدة، تخللها استخدام أسلحة مضادة للطيران.

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وبحسب مصادر المرصد، سُمع دوي انفجارات متتالية في المنطقة، ناجمة عن تدريبات بالذخيرة الحية، وسط تحليق لطائرات استطلاع في أجواء القاعدة ومحيطها.

وتُعد قاعدة حقل العمر من أكبر القواعد العسكرية التابعة لـ"التحالف الدولي" في سوريا الذي تشكل في سبتمبر/ أيلول من العام 2014 بقيادة الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم "داعش" المتشدد.